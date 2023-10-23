https://ria.ru/20231023/devochka-1904817534.html
На Кубани шестилетняя девочка проглотила 180 бусин
На Кубани шестилетняя девочка проглотила 180 бусин - РИА Новости, 23.10.2023
На Кубани шестилетняя девочка проглотила 180 бусин
Врач эндоскопист в Краснодаре достал из желудка шестилетней девочки 180 бусинок, сообщили в пресс-службе детской краевой клинической больницы. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:29
2023-10-23T23:29
2023-10-23T23:29
краснодар
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Врач эндоскопист в Краснодаре достал из желудка шестилетней девочки 180 бусинок, сообщили в пресс-службе детской краевой клинической больницы. "180 шариков эндоскопически и (ягодная - ред.) косточка в качестве точки удалены у девочки шести лет и 11 месяцев", - говорится на видео, опубликованном в Telegram-канале учреждения. Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе, операция прошла успешно, родители девочки обратились за помощью вовремя.
https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904176026.html
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краснодар
На Кубани шестилетняя девочка проглотила 180 бусин
Детская больница: на Кубани шестилетняя девочка проглотила 180 бусин
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Врач эндоскопист в Краснодаре достал из желудка шестилетней девочки 180 бусинок, сообщили в пресс-службе детской краевой клинической больницы.
"180 шариков эндоскопически и (ягодная - ред.) косточка в качестве точки удалены у девочки шести лет и 11 месяцев", - говорится на видео, опубликованном в Telegram-канале учреждения.
Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе, операция прошла успешно, родители девочки обратились за помощью вовремя.
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