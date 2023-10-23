https://ria.ru/20231023/deti-1904660842.html

Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных

Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных - РИА Новости, 23.10.2023

Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к детям участников специальной военной операции надо проявлять особое внимание и заботиться о них так же, как о своих... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:08

2023-10-23T14:08

2023-10-23T14:08

общество

россия

нальчик

владимир путин

казбек коков

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к детям участников специальной военной операции надо проявлять особое внимание и заботиться о них так же, как о своих собственных. Президент в понедельник встретился с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Руководитель региона рассказал о мерах поддержки семей участников СВО и особо остановился на вопросах поддержки детей военнослужащих. "Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных", - заявил Путин. Также президент попросил главу КБР обратить внимание на дефицит мест в детских садах региона и на вопросы развития амбулаторной сети. "Вы сказали про школы, про детские сады, - там действительно многое делается, особенно в столице. Но все-таки мест в детских садах пока не хватает. И, конечно, особенно по республике в целом еще есть над чем работать с точки зрения состояния этих учреждений. Вас прошу на это обратить внимание. Так же, как на амбулаторно-поликлиническую сеть. Вы сами знаете: в Нальчике одно, второе, третье делается, а по региону посмотреть еще надо", - отметил Путин. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют особого внимания и со стороны республики, и со стороны федерального центра. "В эти программы надо вписываться и активнее работать с правительством. Что касается меня, то я с удовольствием вас поддержу", - заверил Путин главу региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, нальчик, владимир путин, казбек коков