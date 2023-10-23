https://ria.ru/20231023/desant-1904571232.html
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении
Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:56
2023-10-23T01:56
2023-10-23T01:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869588063_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_dcb91cfa1019259b58f6c9cec05bbdb0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его. Видео атаки есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как танк противника был обнаружен и сопровождался беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты бронемашины были переданы соседнему подразделению, и российские десантники при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания в танке сдетонировал боекомплект. Бронемашина была уничтожена.
https://ria.ru/20231023/trevoga-1904569168.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869588063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7dedc4f431ca086794778c9db4e086af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении
Российские десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его.
Видео атаки есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как танк противника был обнаружен и сопровождался беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты бронемашины были переданы соседнему подразделению, и российские десантники при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания в танке сдетонировал боекомплект. Бронемашина была уничтожена.
На Украине объявили воздушную тревогу в трех областях