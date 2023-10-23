https://ria.ru/20231023/desant-1904571232.html

Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении

Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 23.10.2023

Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении

Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T01:56

2023-10-23T01:56

2023-10-23T01:56

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его. Видео атаки есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как танк противника был обнаружен и сопровождался беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты бронемашины были переданы соседнему подразделению, и российские десантники при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания в танке сдетонировал боекомплект. Бронемашина была уничтожена.

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