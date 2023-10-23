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Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:56 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/desant-1904571232.html
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении
Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:56
2023-10-23T01:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его. Видео атаки есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как танк противника был обнаружен и сопровождался беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты бронемашины были переданы соседнему подразделению, и российские десантники при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания в танке сдетонировал боекомплект. Бронемашина была уничтожена.
https://ria.ru/20231023/trevoga-1904569168.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении

Российские десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении, после того как бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили его.
Видео атаки есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как танк противника был обнаружен и сопровождался беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты бронемашины были переданы соседнему подразделению, и российские десантники при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания в танке сдетонировал боекомплект. Бронемашина была уничтожена.
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