https://ria.ru/20231023/delo-1904628415.html

В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства

В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства - РИА Новости, 23.10.2023

В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства

Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:20

2023-10-23T12:20

2023-10-23T12:22

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из состава РФ, сообщает управление ФСБ России по республике. "Установлено, что в 2020 году соучредитель движения "Свободный Идель-Урал"* Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан Украины, США и России образовали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа "Кирдийюр". Члены сообщества осуждали национальную политику РФ и стремились к созданию независимого эрзянского государства "Эрзянь Мастор" путем выхода из состава Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом). "Семнадцатого октября текущего года в рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов в Мордовии и других регионах страны изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации", - отмечается в сообщении. Эрзяне - этническая группа мордвы, проживают в основном на востоке Мордовии.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

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россия, украина, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)