https://ria.ru/20231023/delo-1904628415.html
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства - РИА Новости, 23.10.2023
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства
Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:20
2023-10-23T12:20
2023-10-23T12:22
россия
украина
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из состава РФ, сообщает управление ФСБ России по республике. "Установлено, что в 2020 году соучредитель движения "Свободный Идель-Урал"* Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан Украины, США и России образовали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа "Кирдийюр". Члены сообщества осуждали национальную политику РФ и стремились к созданию независимого эрзянского государства "Эрзянь Мастор" путем выхода из состава Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом). "Семнадцатого октября текущего года в рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов в Мордовии и других регионах страны изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации", - отмечается в сообщении. Эрзяне - этническая группа мордвы, проживают в основном на востоке Мордовии.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства
В Мордовии завели уголовное дело на сторонников создания эрзянского государства
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из состава РФ, сообщает управление ФСБ России по республике.
"Установлено, что в 2020 году соучредитель движения "Свободный Идель-Урал"* Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан Украины
, США
и России образовали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа "Кирдийюр". Члены сообщества осуждали национальную политику РФ и стремились к созданию независимого эрзянского государства "Эрзянь Мастор" путем выхода из состава Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом). "Семнадцатого октября текущего года в рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов в Мордовии и других регионах страны изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации", - отмечается в сообщении.
Эрзяне - этническая группа мордвы, проживают в основном на востоке Мордовии.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать