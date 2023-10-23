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В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства - РИА Новости, 23.10.2023
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12:20 23.10.2023 (обновлено: 12:22 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/delo-1904628415.html
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства - РИА Новости, 23.10.2023
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства
Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:20
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из состава РФ, сообщает управление ФСБ России по республике. "Установлено, что в 2020 году соучредитель движения "Свободный Идель-Урал"* Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан Украины, США и России образовали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа "Кирдийюр". Члены сообщества осуждали национальную политику РФ и стремились к созданию независимого эрзянского государства "Эрзянь Мастор" путем выхода из состава Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом). "Семнадцатого октября текущего года в рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов в Мордовии и других регионах страны изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации", - отмечается в сообщении. Эрзяне - этническая группа мордвы, проживают в основном на востоке Мордовии.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
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россия, украина, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства

В Мордовии завели уголовное дело на сторонников создания эрзянского государства

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из состава РФ, сообщает управление ФСБ России по республике.
"Установлено, что в 2020 году соучредитель движения "Свободный Идель-Урал"* Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан Украины, США и России образовали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа "Кирдийюр". Члены сообщества осуждали национальную политику РФ и стремились к созданию независимого эрзянского государства "Эрзянь Мастор" путем выхода из состава Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом). "Семнадцатого октября текущего года в рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов в Мордовии и других регионах страны изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации", - отмечается в сообщении.
Эрзяне - этническая группа мордвы, проживают в основном на востоке Мордовии.
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