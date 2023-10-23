Рейтинг@Mail.ru
В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 23.10.2023 (обновлено: 17:30 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/chs-1904747667.html
В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке
В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке
После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в волгоградском Котельниково введен режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:26
2023-10-23T17:30
происшествия
котельниково
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904623924_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca1073ec00bc2269bd171c27e078e26b.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в волгоградском Котельниково введен режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В понедельник две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как сообщали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ. По данным медиков, госпитализация ребенку не потребовалась."На территории района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия", - цитирует администрация слова вице-губернатора Олега Николаева во время совещания.По информации властей, в настоящее время специалисты обследуют дом после ЧП, для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения в общежитии профучилища №45. Отмечается, что большинство людей разместились у родственников.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
котельниково
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904623924_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7975a371ae84b1a1f58534529013468a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, котельниково, волгоградская область
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область
В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

В Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в пятиэтажке

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиНа месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в волгоградском Котельниково введен режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
В понедельник две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как сообщали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ. По данным медиков, госпитализация ребенку не потребовалась.
«
"На территории района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия", - цитирует администрация слова вице-губернатора Олега Николаева во время совещания.
По информации властей, в настоящее время специалисты обследуют дом после ЧП, для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения в общежитии профучилища №45. Отмечается, что большинство людей разместились у родственников.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта, 08:00
 
ПроисшествияКотельниковоВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала