В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке
В Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в пятиэтажке
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиНа месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в волгоградском Котельниково введен режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
В понедельник две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как сообщали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ. По данным медиков, госпитализация ребенку не потребовалась.
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"На территории района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия", - цитирует администрация слова вице-губернатора Олега Николаева во время совещания.
По информации властей, в настоящее время специалисты обследуют дом после ЧП, для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения в общежитии профучилища №45. Отмечается, что большинство людей разместились у родственников.