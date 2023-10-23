https://ria.ru/20231023/chs-1904747667.html

В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023

В волгоградском Котельниково ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в волгоградском Котельниково введен режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:26

2023-10-23T17:26

2023-10-23T17:30

происшествия

котельниково

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. После взрыва газа и пожара в пятиэтажке в волгоградском Котельниково введен режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В понедельник две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как сообщали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ. По данным медиков, госпитализация ребенку не потребовалась."На территории района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия", - цитирует администрация слова вице-губернатора Олега Николаева во время совещания.По информации властей, в настоящее время специалисты обследуют дом после ЧП, для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения в общежитии профучилища №45. Отмечается, что большинство людей разместились у родственников.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

котельниково

волгоградская область

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происшествия, котельниково, волгоградская область