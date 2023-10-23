https://ria.ru/20231023/chantsin-1904568407.html

На Тайване после шестилетнего перерыва проведут военные учения

На Тайване после шестилетнего перерыва проведут военные учения - РИА Новости, 23.10.2023

На Тайване после шестилетнего перерыва проведут военные учения

Вооруженные силы Тайваня начинают недельные учения по проверке боеготовности "Чанцин-17", которые не проводились последние шесть лет. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T00:35

2023-10-23T00:35

2023-10-23T06:41

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ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня начинают недельные учения по проверке боеготовности "Чанцин-17", которые не проводились последние шесть лет.Ранее об этих маневрах сообщало Центральное информационное агентство острова.Агентство отмечало, что в учениях примут участие расквартированная на севере острова 269-я и располагающаяся на юге 99-я бригады морской пехоты. Их перебросят для проведения учений в центральную часть уезда Цзяи, расположенного в юго-западной части острова.Ситуация вокруг острова обострилась в прошлом августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20231011/yaponiya-1901920930.html

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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша