https://ria.ru/20231023/briks-1904579206.html

Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС

Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023

Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС

Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T06:11

2023-10-23T06:11

2023-10-23T06:11

в мире

аргентина

брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур выборов президента латиноамериканской страны, следует из данных ЦИК по итогам подсчета 96,87% голосов. Сообщается, что у Массы - 36,57% голосов, у Милея - 30,04%, Советник кандидата Серхио Массы от правящей партии и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани сообщил ранее РИА Новости, что Аргентина в случае победы Массы вступит в БРИКС и даже рассчитывает привлечь средства Банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Однако оппозиционер Хавьер Милей против присоединения Аргентины к БРИКС.

https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html

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в мире, аргентина, брикс