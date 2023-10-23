https://ria.ru/20231023/briks-1904579206.html
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС
Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:11
2023-10-23T06:11
2023-10-23T06:11
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур выборов президента латиноамериканской страны, следует из данных ЦИК по итогам подсчета 96,87% голосов. Сообщается, что у Массы - 36,57% голосов, у Милея - 30,04%, Советник кандидата Серхио Массы от правящей партии и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани сообщил ранее РИА Новости, что Аргентина в случае победы Массы вступит в БРИКС и даже рассчитывает привлечь средства Банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Однако оппозиционер Хавьер Милей против присоединения Аргентины к БРИКС.
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в мире, аргентина, брикс
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур выборов президента латиноамериканской страны, следует из данных ЦИК по итогам подсчета 96,87% голосов.
Сообщается, что у Массы - 36,57% голосов, у Милея - 30,04%,
Советник кандидата Серхио Массы от правящей партии и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани сообщил ранее РИА Новости, что Аргентина в случае победы Массы вступит в БРИКС
и даже рассчитывает привлечь средства Банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Однако оппозиционер Хавьер Милей против присоединения Аргентины к БРИКС.
Процедура выборов президента Аргентины