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Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023
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06:11 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/briks-1904579206.html
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС
Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:11
2023-10-23T06:11
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур выборов президента латиноамериканской страны, следует из данных ЦИК по итогам подсчета 96,87% голосов. Сообщается, что у Массы - 36,57% голосов, у Милея - 30,04%, Советник кандидата Серхио Массы от правящей партии и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани сообщил ранее РИА Новости, что Аргентина в случае победы Массы вступит в БРИКС и даже рассчитывает привлечь средства Банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Однако оппозиционер Хавьер Милей против присоединения Аргентины к БРИКС.
https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html
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в мире, аргентина, брикс
В мире, Аргентина, БРИКС
Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС

Во второй тур выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС - кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей - прошли во второй тур выборов президента латиноамериканской страны, следует из данных ЦИК по итогам подсчета 96,87% голосов.
Сообщается, что у Массы - 36,57% голосов, у Милея - 30,04%,
Советник кандидата Серхио Массы от правящей партии и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани сообщил ранее РИА Новости, что Аргентина в случае победы Массы вступит в БРИКС и даже рассчитывает привлечь средства Банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Однако оппозиционер Хавьер Милей против присоединения Аргентины к БРИКС.
Женщина на избирательном участке в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Процедура выборов президента Аргентины
Вчера, 01:06
 
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