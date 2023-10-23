Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея создаст ИИ-БПЛА, работающие в связке с истребителями - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/bpla-1904760433.html
Южная Корея создаст ИИ-БПЛА, работающие в связке с истребителями
Южная Корея создаст ИИ-БПЛА, работающие в связке с истребителями - РИА Новости, 23.10.2023
Южная Корея создаст ИИ-БПЛА, работающие в связке с истребителями
Военно-воздушные силы Республики Корея планируют к 2040 году разработать пилотируемо-беспилотную боевую летательную систему, предполагающую управление одним... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:02
2023-10-23T18:02
в мире
технологии
южная корея
бпла
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588520_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_48b87866eb4c5122207b30e9ae89ee78.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Республики Корея планируют к 2040 году разработать пилотируемо-беспилотную боевую летательную систему, предполагающую управление одним истребителем нескольких БПЛА с искусственным интеллектом, сообщило агентство Ренхап. "Учитывая изменения в характере ведения боевых действий и в передовых научно-технологических (достижениях – ред.), мы планируем получить беспилотные летательные аппараты, способные вести разведку и наносить высокоточные удары... Эта концепция предполагает, что один-два пилотируемых истребителя будут выполнять задачи, управляя четырьмя-восьми беспилотными истребителями с искусственным интеллектом. Это позволит проводить операции, которые сложно будет предсказать, и можно будет с использованием нескольких беспилотников вести наблюдение больших зон и наносить точечные удары по множеству целей", - заявил представитель ВВС в ходе парламентской проверки, на которого ссылается агентство. По словам представителя военных, система будет создаваться под разрабатываемый сейчас Южной Кореей многоцелевой истребитель KF-21 поколения 4++, при этом взаимодействующие с ним БПЛА также будут проектироваться на основе этого истребителя. Предполагается, что создание комплексных пилотируемо-беспилотных систем позволит с использованием минимального человеческого ресурса эффективно задействовать множество боевых возможностей в воздухе. Это также поможет пилоту в оценке быстро меняющейся боевой обстановки за счет высокой скорости обработки данных у БПЛА.
https://ria.ru/20231022/ssha-1904495965.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588520_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c044d3dcfedc1d3ae2e9e93f90b0af45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, южная корея, бпла, ии
В мире, Технологии, Южная Корея, БПЛА, ИИ
Южная Корея создаст ИИ-БПЛА, работающие в связке с истребителями

Ренхап: Южная Корея создаст работающие в связке с истребителями ИИ-беспилотники

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Истребитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Республики Корея планируют к 2040 году разработать пилотируемо-беспилотную боевую летательную систему, предполагающую управление одним истребителем нескольких БПЛА с искусственным интеллектом, сообщило агентство Ренхап.
«
"Учитывая изменения в характере ведения боевых действий и в передовых научно-технологических (достижениях – ред.), мы планируем получить беспилотные летательные аппараты, способные вести разведку и наносить высокоточные удары... Эта концепция предполагает, что один-два пилотируемых истребителя будут выполнять задачи, управляя четырьмя-восьми беспилотными истребителями с искусственным интеллектом. Это позволит проводить операции, которые сложно будет предсказать, и можно будет с использованием нескольких беспилотников вести наблюдение больших зон и наносить точечные удары по множеству целей", - заявил представитель ВВС в ходе парламентской проверки, на которого ссылается агентство.
По словам представителя военных, система будет создаваться под разрабатываемый сейчас Южной Кореей многоцелевой истребитель KF-21 поколения 4++, при этом взаимодействующие с ним БПЛА также будут проектироваться на основе этого истребителя.
Предполагается, что создание комплексных пилотируемо-беспилотных систем позволит с использованием минимального человеческого ресурса эффективно задействовать множество боевых возможностей в воздухе. Это также поможет пилоту в оценке быстро меняющейся боевой обстановки за счет высокой скорости обработки данных у БПЛА.
Самолеты на совместных учениях Японии и США - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС
22 октября, 14:51
 
В миреТехнологииЮжная КореяБПЛАИИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала