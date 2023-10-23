Южная Корея создаст ИИ-БПЛА, работающие в связке с истребителями
Ренхап: Южная Корея создаст работающие в связке с истребителями ИИ-беспилотники
Истребитель. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Республики Корея планируют к 2040 году разработать пилотируемо-беспилотную боевую летательную систему, предполагающую управление одним истребителем нескольких БПЛА с искусственным интеллектом, сообщило агентство Ренхап.
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"Учитывая изменения в характере ведения боевых действий и в передовых научно-технологических (достижениях – ред.), мы планируем получить беспилотные летательные аппараты, способные вести разведку и наносить высокоточные удары... Эта концепция предполагает, что один-два пилотируемых истребителя будут выполнять задачи, управляя четырьмя-восьми беспилотными истребителями с искусственным интеллектом. Это позволит проводить операции, которые сложно будет предсказать, и можно будет с использованием нескольких беспилотников вести наблюдение больших зон и наносить точечные удары по множеству целей", - заявил представитель ВВС в ходе парламентской проверки, на которого ссылается агентство.
По словам представителя военных, система будет создаваться под разрабатываемый сейчас Южной Кореей многоцелевой истребитель KF-21 поколения 4++, при этом взаимодействующие с ним БПЛА также будут проектироваться на основе этого истребителя.
Предполагается, что создание комплексных пилотируемо-беспилотных систем позволит с использованием минимального человеческого ресурса эффективно задействовать множество боевых возможностей в воздухе. Это также поможет пилоту в оценке быстро меняющейся боевой обстановки за счет высокой скорости обработки данных у БПЛА.