https://ria.ru/20231023/boykot-1904749748.html

В ЮАР оппозиция призвала к бойкоту израильских товаров

В ЮАР оппозиция призвала к бойкоту израильских товаров - РИА Новости, 23.10.2023

В ЮАР оппозиция призвала к бойкоту израильских товаров

Председатель Южноафриканской оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема во время митинга возле посольства Израиля в Претории призвал... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:33

2023-10-23T17:33

2023-10-23T17:33

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

юар

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ПРЕТОРИЯ, 23 окт - РИА Новости. Председатель Южноафриканской оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема во время митинга возле посольства Израиля в Претории призвал сограждан бойкотировать продаваемую в стране израильскую продукцию , передаёт корреспондент РИА Новости. В понедельник возле диппредставительства Израиля в столице ЮАР Претории состоялся организованный партией "Борцы за экономическую свободу" митинг. На протестную акцию вышли сотни сторонников оппозиционной партии. Организаторы митинга осудили эскалацию в секторе Газа и призвали власти ЮАР закрыть посольство страны. "Мы не хотим, чтобы продукция Израиля продавалась здесь, в Южной Африке. Нам не нужна еда, которая идет от людей, на руках которых кровь невинных людей. Мы предупреждаем всех, кто ведёт дела с Израилем: мы идем за вами, потому что вы те, кто делает это правительство таким, какое оно есть. Если мы будем участвовать в международном бойкоте всех товаров, поступающих из Израиля, Израиль поймет, что сейчас он должен уважать права палестинцев", - сказал Малема в своём выступлении на митинге. Председатель партии также провел параллели между митингами против эскалации в Газе и борьбой чернокожих южноафриканцев против апартеида, отметив, что подобными акциями можно добиться освобождения Палестины. "Эти митинги очень влиятельны: это то, как мы освободились, и то, что освободит Палестину, и мы всегда будем приходить сюда, чтобы напомнить этим людям, что мы осуждаем то, что происходит в Палестине", - добавил Малема. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, юар