https://ria.ru/20231023/blokada-1904632101.html
Крым обратится в международные суды из-за водной блокады
Крым обратится в международные суды из-за водной блокады - РИА Новости, 23.10.2023
Крым обратится в международные суды из-за водной блокады
Крым обратится в международные суды из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:36
2023-10-23T12:36
2023-10-23T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Крым обратится в международные суды из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - около 153 миллиардов рублей. При этом общий ущерб властями оцениваете в более 4 трлн рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. "Дальнейшие шаги - мы, безусловно, будем подавать и в международные суды", - сказал Константинов журналистам. Он подчеркнул, что киевской власти придется ответить не только за водную блокаду. В частности, по его словам, уже ведется подсчет убытков, нанесенных полуострову энергетической и продуктовой блокадами, а также террористическими актами. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими властями Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20231010/krym-1901653099.html
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в мире, украина, владимир константинов, республика крым
В мире, Украина, Владимир Константинов, Республика Крым
Крым обратится в международные суды из-за водной блокады
Константинов: Крым обратится в международные суды из-за водной блокады