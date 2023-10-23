https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю - РИА Новости, 23.10.2023
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю
Американский экономист Джеффри Сакс считает речь президента США Джо Байдена призывом "к еще большей войне", так он прокомментировал прозвучавшее на прошлой... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:29
2023-10-23T23:29
2023-10-23T23:29
в мире
сша
украина
израиль
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901348124_0:85:2935:1736_1920x0_80_0_0_bfa9a521f924af8333afdb8a77304694.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс считает речь президента США Джо Байдена призывом "к еще большей войне", так он прокомментировал прозвучавшее на прошлой неделе выступление американского лидера о поддержке Израиля и Украины. "Речь Байдена была катастрофой, призывом к еще большей войне, а не к дипломатии", - сказал эксперт РИА Новости. По его мнению, выступление американского лидера "отражает контроль оборонно-индустриальным комплексом США внешней политики страны". "Нам нужна дипломатия на Украине, между Израилем и Палестиной, между США и Ираном, а не еще одна горячая точка и война", - подчеркнул собеседник агентства. "Военизированный подход США не решает проблем", - уверен он. В минувший четверг Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов - Украине.
https://ria.ru/20231023/bayden-1904633923.html
https://ria.ru/20231023/bayden-1904597769.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901348124_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_5b7c838bbed8d9ef519dc3fce5c3b68a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Украина, Израиль, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю
Экономист Сакс: речь Байдена по Украине и Израилю призывает к дальнейшей войне