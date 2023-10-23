https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html

В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю

В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю - РИА Новости, 23.10.2023

В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю

Американский экономист Джеффри Сакс считает речь президента США Джо Байдена призывом "к еще большей войне", так он прокомментировал прозвучавшее на прошлой... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T23:29

2023-10-23T23:29

2023-10-23T23:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс считает речь президента США Джо Байдена призывом "к еще большей войне", так он прокомментировал прозвучавшее на прошлой неделе выступление американского лидера о поддержке Израиля и Украины. "Речь Байдена была катастрофой, призывом к еще большей войне, а не к дипломатии", - сказал эксперт РИА Новости. По его мнению, выступление американского лидера "отражает контроль оборонно-индустриальным комплексом США внешней политики страны". "Нам нужна дипломатия на Украине, между Израилем и Палестиной, между США и Ираном, а не еще одна горячая точка и война", - подчеркнул собеседник агентства. "Военизированный подход США не решает проблем", - уверен он. В минувший четверг Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов - Украине.

https://ria.ru/20231023/bayden-1904633923.html

https://ria.ru/20231023/bayden-1904597769.html

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в мире, сша, украина, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году