https://ria.ru/20231023/bayden-1904597769.html

В США сделали шокирующее заявление о правительстве

В США сделали шокирующее заявление о правительстве - РИА Новости, 23.10.2023

В США сделали шокирующее заявление о правительстве

Милитаризированная внешняя политика США медленно разрушает страну и перестала находить отклик в международном сообществе, заявил американский экономист Джеффри... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:12

2023-10-23T10:12

2023-10-23T13:54

в мире

израиль

джо байден

оон

хамас

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Милитаризированная внешняя политика США медленно разрушает страну и перестала находить отклик в международном сообществе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Мы дрейфуем к катастрофе <…>. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов", — сказал он.Сакс добавил, что нескончаемые войны и операции по смене режимов в иностранных государствах породили глобальную нестабильность и создали огромную брешь в казне США. Тем не менее недавно президент Джо Байден запросил еще более ста миллиардов долларов на вооруженные силы. ВПК руководит внешней политикой Вашингтона, подчеркнул экономист.Вместе с этим американский лидер назвал Соединенные Штаты маяком для всего мира, не понимая, что международное сообщество выступает категорически против внешнеполитического курса Белого дома, продолжает он. Так, США были единственными из пятнадцати членов Совета безопасности ООН, которые наложили вето на проект резолюции Бразилии об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, резюмирует Сакс.Накануне США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".

https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903674013.html

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в мире, израиль, джо байден, оон, хамас