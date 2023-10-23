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В США сделали шокирующее заявление о правительстве - РИА Новости, 23.10.2023
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10:12 23.10.2023 (обновлено: 13:54 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/bayden-1904597769.html
В США сделали шокирующее заявление о правительстве
В США сделали шокирующее заявление о правительстве - РИА Новости, 23.10.2023
В США сделали шокирующее заявление о правительстве
Милитаризированная внешняя политика США медленно разрушает страну и перестала находить отклик в международном сообществе, заявил американский экономист Джеффри... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:12
2023-10-23T13:54
в мире
израиль
джо байден
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Милитаризированная внешняя политика США медленно разрушает страну и перестала находить отклик в международном сообществе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Мы дрейфуем к катастрофе &lt;…&gt;. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов", — сказал он.Сакс добавил, что нескончаемые войны и операции по смене режимов в иностранных государствах породили глобальную нестабильность и создали огромную брешь в казне США. Тем не менее недавно президент Джо Байден запросил еще более ста миллиардов долларов на вооруженные силы. ВПК руководит внешней политикой Вашингтона, подчеркнул экономист.Вместе с этим американский лидер назвал Соединенные Штаты маяком для всего мира, не понимая, что международное сообщество выступает категорически против внешнеполитического курса Белого дома, продолжает он. Так, США были единственными из пятнадцати членов Совета безопасности ООН, которые наложили вето на проект резолюции Бразилии об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, резюмирует Сакс.Накануне США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".
https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903674013.html
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в мире, израиль, джо байден, оон, хамас
В мире, Израиль, Джо Байден, ООН, ХАМАС
В США сделали шокирующее заявление о правительстве

Экономист Сакс: милитаризированная внешняя политика США отрезала их от мира

© AFP 2023 / JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Милитаризированная внешняя политика США медленно разрушает страну и перестала находить отклик в международном сообществе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы дрейфуем к катастрофе <…>. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов", — сказал он.
Сакс добавил, что нескончаемые войны и операции по смене режимов в иностранных государствах породили глобальную нестабильность и создали огромную брешь в казне США. Тем не менее недавно президент Джо Байден запросил еще более ста миллиардов долларов на вооруженные силы. ВПК руководит внешней политикой Вашингтона, подчеркнул экономист.
Вместе с этим американский лидер назвал Соединенные Штаты маяком для всего мира, не понимая, что международное сообщество выступает категорически против внешнеполитического курса Белого дома, продолжает он. Так, США были единственными из пятнадцати членов Совета безопасности ООН, которые наложили вето на проект резолюции Бразилии об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, резюмирует Сакс.
Накануне США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".
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В миреИзраильДжо БайденООНХАМАС
 
 
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