https://ria.ru/20231023/baltika-1904641817.html

Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках"

Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.10.2023

Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Латвии после слов про закрытие Балтийского моря для РФ ответить на вопрос, закроют ли они его... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:10

2023-10-23T13:10

2023-10-23T13:10

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Латвии после слов про закрытие Балтийского моря для РФ ответить на вопрос, закроют ли они его виновнику ЧП на "Северных потоках". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector. "В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против северных потоков. На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего говорить", - сказал Песков журналистам. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

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Ольга Фомченкова

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