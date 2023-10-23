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Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.10.2023
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13:10 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/baltika-1904641817.html
Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках"
Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.10.2023
Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Латвии после слов про закрытие Балтийского моря для РФ ответить на вопрос, закроют ли они его... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:10
2023-10-23T13:10
в мире
сша
дмитрий песков
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сеймур херш
северный поток — 2
эдгарс ринкевичс
латвия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Латвии после слов про закрытие Балтийского моря для РФ ответить на вопрос, закроют ли они его виновнику ЧП на "Северных потоках". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector. "В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против северных потоков. На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего говорить", - сказал Песков журналистам. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html
сша
латвия
балтийское море
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в мире, сша, дмитрий песков, северный поток, сеймур херш, северный поток — 2, эдгарс ринкевичс, латвия, балтийское море, авария на "северных потоках"
В мире, США, Дмитрий Песков, Северный поток, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Эдгарс Ринкевичс, Латвия, Балтийское море, Авария на "Северных потоках"
Песков задал вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках"

Песков задал вопрос, закроет ли Рига Балтику виновным в ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Латвии после слов про закрытие Балтийского моря для РФ ответить на вопрос, закроют ли они его виновнику ЧП на "Северных потоках".
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector.
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Основа для третьей мировой закладывается на Балтике
12 октября, 08:00
«
"В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против северных потоков. На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего говорить", - сказал Песков журналистам.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"
26 сентября, 08:00
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Теракты на "Северных потоках" (2022)
26 сентября, 02:00
 
В миреСШАДмитрий ПесковСеверный потокСеймур ХершСеверный поток — 2Эдгарс РинкевичсЛатвияБалтийское мореАвария на "Северных потоках"
 
 
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