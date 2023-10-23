В Кремле отвергли обвинения в причастности к ЧП на Balticconnector
В Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector
© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к происшествию на Balticconnector, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector.
"Вы знаете, что там он говорил, собственно, о том происшествии, которое имело место на Balticconnector. Там действительно идет следствие. Он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу говорю, что Россия не имеет никакого отношения, то нужно "подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море". Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление латвийского президента.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.