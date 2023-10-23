https://ria.ru/20231023/bali-1904692855.html
Власти Бали рассказали, как режим ЧС влияет на туризм на острове
Власти Бали рассказали, как режим ЧС влияет на туризм на острове - РИА Новости, 23.10.2023
Власти Бали рассказали, как режим ЧС влияет на туризм на острове
Глава балийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями И Маде Рентин заявил, что статус чрезвычайной ситуации из-за засухи, лесных и наземных пожаров... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:57
2023-10-23T16:57
2023-10-23T16:57
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава балийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями И Маде Рентин заявил, что статус чрезвычайной ситуации из-за засухи, лесных и наземных пожаров никак не повлиял на туризм на индонезийском острове. "Введение режима чрезвычайной ситуации из-за стихийного бедствия не нарушит туристическую деятельность. Приезжающие на Бали иностранные туристы продолжают наслаждаться отдыхом", — сказал чиновник.Он пояснил, что введение ЧС на Бали фактически повысило готовность всех заинтересованных сторон противостоять потенциальным бедствиям, которые могут возникнуть из-за длительной засухи. Этот режим также облегчил доступ к человеческим ресурсам для местных органов власти, полиции и армии.На прошлой неделе исполняющий обязанности губернатора Бали Санг Маде Махендра Джая ввел на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи с недавними пожарами и засухой. Он также обратился за помощью в применении технологии изменения погоды для создания искусственного дождя на Бали. По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в трех районах провинции Бали дождей не было 94 дня подряд.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, бали, индонезия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия
Власти Бали рассказали, как режим ЧС влияет на туризм на острове
Власти Бали: режим чрезвычайной ситуации не влияет на туризм на острове
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава балийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями И Маде Рентин заявил, что статус чрезвычайной ситуации из-за засухи, лесных и наземных пожаров никак не повлиял на туризм на индонезийском острове.
"Введение режима чрезвычайной ситуации из-за стихийного бедствия не нарушит туристическую деятельность. Приезжающие на Бали иностранные туристы продолжают наслаждаться отдыхом", — сказал чиновник.
Он пояснил, что введение ЧС на Бали фактически повысило готовность всех заинтересованных сторон противостоять потенциальным бедствиям, которые могут возникнуть из-за длительной засухи. Этот режим также облегчил доступ к человеческим ресурсам для местных органов власти, полиции и армии.
На прошлой неделе исполняющий обязанности губернатора Бали Санг Маде Махендра Джая ввел
на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи с недавними пожарами и засухой. Он также обратился за помощью в применении технологии изменения погоды для создания искусственного дождя на Бали. По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии
, в трех районах провинции Бали дождей не было 94 дня подряд.
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