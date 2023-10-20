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На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров - РИА Новости, 20.10.2023
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Туризм
 
10:05 20.10.2023 (обновлено: 10:43 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/chs-1904012549.html
На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров
На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров - РИА Новости, 20.10.2023
На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров
Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Маде Махендра Джая ввел на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:05
2023-10-20T10:43
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Маде Махендра Джая ввел на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи с недавними пожарами и засухой, передает индонезийское агентство ANTARA. "Глядя на развитие текущей ситуации, в целях защиты населения, повышения готовности и облегчения деятельности, мы договорились установить статус чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней, начиная с сегодняшнего дня", - заявил Джая в четверг вечером. Чиновник добавил, что администрация Бали стремится ускорить шаги по тушению возникающих в настоящее время пожаров. Он также обратился к Национальному агентству по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии за помощью в применении технологии изменения погоды для создания искусственного дождя на Бали. По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в трех районах провинции Бали дождей не было 94 дня подряд.
https://ria.ru/20230929/turist-1899432153.html
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В мире, Бали, Индонезия, ЧС, Общество, Пожар, Туризм, Новости - Туризм
На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров

ANTARA: на острове Бали ввели режим ЧС из-за засухи и пожаров

© iStock.com / tang90246Полицейский на Бали, Индонезия
Полицейский на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© iStock.com / tang90246
Полицейский на Бали, Индонезия . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Маде Махендра Джая ввел на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи с недавними пожарами и засухой, передает индонезийское агентство ANTARA.
"Глядя на развитие текущей ситуации, в целях защиты населения, повышения готовности и облегчения деятельности, мы договорились установить статус чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней, начиная с сегодняшнего дня", - заявил Джая в четверг вечером.
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Чиновник добавил, что администрация Бали стремится ускорить шаги по тушению возникающих в настоящее время пожаров.
Он также обратился к Национальному агентству по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии за помощью в применении технологии изменения погоды для создания искусственного дождя на Бали.
По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в трех районах провинции Бали дождей не было 94 дня подряд.
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