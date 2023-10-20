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На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров

На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров - РИА Новости, 20.10.2023

На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров

Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Маде Махендра Джая ввел на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:05

2023-10-20T10:05

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Маде Махендра Джая ввел на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи с недавними пожарами и засухой, передает индонезийское агентство ANTARA. "Глядя на развитие текущей ситуации, в целях защиты населения, повышения готовности и облегчения деятельности, мы договорились установить статус чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней, начиная с сегодняшнего дня", - заявил Джая в четверг вечером. Чиновник добавил, что администрация Бали стремится ускорить шаги по тушению возникающих в настоящее время пожаров. Он также обратился к Национальному агентству по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии за помощью в применении технологии изменения погоды для создания искусственного дождя на Бали. По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в трех районах провинции Бали дождей не было 94 дня подряд.

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