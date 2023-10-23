https://ria.ru/20231023/avtomobil-1904587714.html
Роскачество напомнило автомобилистам о новом штрафе
Роскачество напомнило автомобилистам о новом штрафе - РИА Новости, 23.10.2023
Роскачество напомнило автомобилистам о новом штрафе
С 1 сентября 2023 года езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое грозит штраф, заявил заместитель директора департамента защиты прав... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:52
2023-10-23T08:52
2023-10-23T08:54
общество
авто
игорь поздняков
роскачество
авилон
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С 1 сентября 2023 года езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое грозит штраф, заявил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков в интервью с Russia Today."Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4...+5 °С", — сказал он.Поздняков объяснил, что летняя резина не предназначена для холодной дороги – она "дубеет" и вождение становится опасным даже на сухой поверхности.Также по мере приближения холодов автолюбители должны проверить износ шин, залить "незамерзайку" и отбалансировать колеса, резюмировал эксперт.Ранее директор департамента механического ремонта “Люкс” АГ "Авилон" Павел Константинов заявил, что зимние шины нужно выбирать, исходя из того, в каких дорожных условиях предстоит ездить в холодное время года и характера самой езды. Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности, отметил эксперт. В целом зимняя резина делится на три типа — шипованная, “скандинавская” и “европейская”. Первая больше подходит для гололеда, вторая не боится сильных морозов, третья оптимальна для езды по влажному покрытию и теплых малоснежных зим, заключил он.
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общество, авто, игорь поздняков, роскачество, авилон
Общество, Авто, Игорь Поздняков, Роскачество, Авилон
Роскачество напомнило автомобилистам о новом штрафе
RT: Роскачество напомнило о штрафе за езду на летней резине зимой
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
С 1 сентября 2023 года езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое грозит штраф, заявил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков в интервью с Russia Today
.
"Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4...+5 °С", — сказал он.
Поздняков объяснил, что летняя резина не предназначена для холодной дороги – она "дубеет" и вождение становится опасным даже на сухой поверхности.
Также по мере приближения холодов автолюбители должны проверить износ шин, залить "незамерзайку" и отбалансировать колеса, резюмировал эксперт.
Ранее директор департамента механического ремонта “Люкс” АГ "Авилон" Павел Константинов заявил, что зимние шины нужно выбирать, исходя из того, в каких дорожных условиях предстоит ездить в холодное время года и характера самой езды. Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности, отметил эксперт. В целом зимняя резина делится на три типа — шипованная, “скандинавская” и “европейская”. Первая больше подходит для гололеда, вторая не боится сильных морозов, третья оптимальна для езды по влажному покрытию и теплых малоснежных зим, заключил он.
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