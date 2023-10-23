Рейтинг@Mail.ru
В России ввели новые правила для автомобилистов - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/avto-1904589005.html
В России ввели новые правила для автомобилистов
В России ввели новые правила для автомобилистов - РИА Новости, 23.10.2023
В России ввели новые правила для автомобилистов
Россияне теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомобили, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:03
2023-10-23T09:03
общество
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149907/22/1499072262_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_999110e83aef881c7ed3294ccc109d1e.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россияне теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомобили, пишет "Коммерсантъ". &quot;Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Еще месяц назад &quot;нестандартные&quot; госрегзнаки были разрешены только сзади&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что в Российской автомобильной ассоциации указали на неудобства, которые испытывают некоторые автовладельцы из-за запрета. Раньше за установку квадратного номера спереди грозил штраф 500 рублей, пишет автор. Зампред комитета классических автомобилей РААПетр Шляхин заявил, что на безопасность такие номера никак не влияли, их использовали в других странах, а в России было запрещено "по каким-то странным правилам". По его мнению, очень хорошо, что государство быстро реагирует на запросы людей.Ранее правительство утвердило требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Кроме того, дополнительные требования установили к автобусам. Речь идет в том числе о запрете на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Помимо этого, дополнительные требования коснулись специальных и специализированных транспортных средств
https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149907/22/1499072262_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29cde244482d957d250772565f8298d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
В России ввели новые правила для автомобилистов

"Ъ": россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобильные номера
Автомобильные номера - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Автомобильные номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россияне теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомобили, пишет "Коммерсантъ".
«

"Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Еще месяц назад "нестандартные" госрегзнаки были разрешены только сзади", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в Российской автомобильной ассоциации указали на неудобства, которые испытывают некоторые автовладельцы из-за запрета. Раньше за установку квадратного номера спереди грозил штраф 500 рублей, пишет автор.

Зампред комитета классических автомобилей РААПетр Шляхин заявил, что на безопасность такие номера никак не влияли, их использовали в других странах, а в России было запрещено "по каким-то странным правилам". По его мнению, очень хорошо, что государство быстро реагирует на запросы людей.

Ранее правительство утвердило требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Кроме того, дополнительные требования установили к автобусам. Речь идет в том числе о запрете на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Помимо этого, дополнительные требования коснулись специальных и специализированных транспортных средств
Передача ключа от машины - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Доверенность на автомобиль: в каких случаях нужна, как оформить, образец
1 июня, 15:23
 
ОбществоАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала