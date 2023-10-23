https://ria.ru/20231023/avto-1904589005.html
В России ввели новые правила для автомобилистов
В России ввели новые правила для автомобилистов - РИА Новости, 23.10.2023
В России ввели новые правила для автомобилистов
Россияне теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомобили, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:03
2023-10-23T09:03
2023-10-23T09:03
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авто
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россияне теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомобили, пишет "Коммерсантъ". "Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Еще месяц назад "нестандартные" госрегзнаки были разрешены только сзади", — говорится в публикации.В статье отмечается, что в Российской автомобильной ассоциации указали на неудобства, которые испытывают некоторые автовладельцы из-за запрета. Раньше за установку квадратного номера спереди грозил штраф 500 рублей, пишет автор. Зампред комитета классических автомобилей РААПетр Шляхин заявил, что на безопасность такие номера никак не влияли, их использовали в других странах, а в России было запрещено "по каким-то странным правилам". По его мнению, очень хорошо, что государство быстро реагирует на запросы людей.Ранее правительство утвердило требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Кроме того, дополнительные требования установили к автобусам. Речь идет в том числе о запрете на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Помимо этого, дополнительные требования коснулись специальных и специализированных транспортных средств
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общество, авто, россия
В России ввели новые правила для автомобилистов
"Ъ": россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Россияне теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомобили, пишет "Коммерсантъ".
«
"Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Еще месяц назад "нестандартные" госрегзнаки были разрешены только сзади", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в Российской автомобильной ассоциации указали на неудобства, которые испытывают некоторые автовладельцы из-за запрета. Раньше за установку квадратного номера спереди грозил штраф 500 рублей, пишет автор.
Зампред комитета классических автомобилей РААПетр Шляхин заявил, что на безопасность такие номера никак не влияли, их использовали в других странах, а в России было запрещено "по каким-то странным правилам". По его мнению, очень хорошо, что государство быстро реагирует на запросы людей.
Ранее правительство утвердило требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Кроме того, дополнительные требования установили к автобусам. Речь идет в том числе о запрете на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Помимо этого, дополнительные требования коснулись специальных и специализированных транспортных средств
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