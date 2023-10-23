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В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 23.10.2023
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15:28 23.10.2023 (обновлено: 15:30 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/avariya-1904692092.html
В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии
В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 23.10.2023
В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии
Больше 50 многоэтажных и около 700 частных домов в Курске останутся без холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщил мэр Игорь Куцак в ходе РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:28
2023-10-23T15:30
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Больше 50 многоэтажных и около 700 частных домов в Курске останутся без холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщил мэр Игорь Куцак в ходе оперативного совещания. "Достаточно большой квартал у нас попадает под будущие ограничения подачи холодной воды… Как только у специалистов появится возможность зайти техникой, будет произведено отключение. У нас, по предварительным оценкам, в эту зону попадает 56 многоквартирных домов и порядка 700 домов частного сектора.", - сообщил Куцак в ходе оперативного совещания. Мэр рассказал, что на магистральном трубопроводе, диаметром 700 миллиметров, есть повреждения. Устранить их сложно, потому что ремонтные работы нужно проводить в частном секторе, где плотная жилая застройка. Поэтому сейчас рабочие переносят электрические и газовые сети. После этого будет отключена подача холодной воды. Куцак добавил, что при необходимости власти готовы обеспечить подвоз воды.
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происшествия, курск
Происшествия, Курск
В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии

В Курске более 750 домов остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

© РИА Новости / фото Никольского АлексеяВодопроводный кран. Архивное фото
Водопроводный кран. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / фото Никольского Алексея
Водопроводный кран. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Больше 50 многоэтажных и около 700 частных домов в Курске останутся без холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщил мэр Игорь Куцак в ходе оперативного совещания.
"Достаточно большой квартал у нас попадает под будущие ограничения подачи холодной воды… Как только у специалистов появится возможность зайти техникой, будет произведено отключение. У нас, по предварительным оценкам, в эту зону попадает 56 многоквартирных домов и порядка 700 домов частного сектора.", - сообщил Куцак в ходе оперативного совещания.
Мэр рассказал, что на магистральном трубопроводе, диаметром 700 миллиметров, есть повреждения. Устранить их сложно, потому что ремонтные работы нужно проводить в частном секторе, где плотная жилая застройка. Поэтому сейчас рабочие переносят электрические и газовые сети. После этого будет отключена подача холодной воды. Куцак добавил, что при необходимости власти готовы обеспечить подвоз воды.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии
13 октября, 08:47
 
ПроисшествияКурск
 
 
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