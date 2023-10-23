https://ria.ru/20231023/avariya-1904692092.html

В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии

В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 23.10.2023

В Курске более 750 домов остались без воды из-за аварии

Больше 50 многоэтажных и около 700 частных домов в Курске останутся без холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщил мэр Игорь Куцак в ходе РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:28

2023-10-23T15:28

2023-10-23T15:30

происшествия

курск

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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Больше 50 многоэтажных и около 700 частных домов в Курске останутся без холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщил мэр Игорь Куцак в ходе оперативного совещания. "Достаточно большой квартал у нас попадает под будущие ограничения подачи холодной воды… Как только у специалистов появится возможность зайти техникой, будет произведено отключение. У нас, по предварительным оценкам, в эту зону попадает 56 многоквартирных домов и порядка 700 домов частного сектора.", - сообщил Куцак в ходе оперативного совещания. Мэр рассказал, что на магистральном трубопроводе, диаметром 700 миллиметров, есть повреждения. Устранить их сложно, потому что ремонтные работы нужно проводить в частном секторе, где плотная жилая застройка. Поэтому сейчас рабочие переносят электрические и газовые сети. После этого будет отключена подача холодной воды. Куцак добавил, что при необходимости власти готовы обеспечить подвоз воды.

https://ria.ru/20231013/mchs-1902427987.html

курск

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происшествия, курск