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Киев может бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS, заявил Гагин - РИА Новости, 23.10.2023
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03:19 23.10.2023 (обновлено: 08:50 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/atakms-1904573687.html
Киев может бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS, заявил Гагин
Киев может бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS, заявил Гагин - РИА Новости, 23.10.2023
Киев может бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS, заявил Гагин
Киев может бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по территории России, но на это есть чем ответить, заявил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T03:19
2023-10-23T08:50
киев
россия
донецкая народная республика
ян гагин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киев может бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по территории России, но на это есть чем ответить, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей", — подчеркнул он. По мнению собеседника агентства, Украине поставили небольшую партию ATACMS, но Киев постарается использовать эти ракеты "по полной". "На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены (Киеву) еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьезным нарушением", — отметил Гагин.Новые поставки таких ракет, считает советник, состоятся нескоро, если они вообще возможны. "Если будут осуществлены последующие поставки подобных вооружений, разумеется, это принесет новые угрозы по нашим объектам, в том числе и на большей глубине нашего тыла. Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения — ответ будет зеркальным", — заключил собеседник агентства.На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
https://ria.ru/20231022/atakams-1904442469.html
https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html
киев
россия
донецкая народная республика
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киев, россия, донецкая народная республика, ян гагин
Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин
Киев может бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS, заявил Гагин

Гагин: Киев может бездумно атаковать ракетами ATACMS территорию России

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киев может бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по территории России, но на это есть чем ответить, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей", — подчеркнул он.
По мнению собеседника агентства, Украине поставили небольшую партию ATACMS, но Киев постарается использовать эти ракеты "по полной".
"На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены (Киеву) еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьезным нарушением", — отметил Гагин.
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Новые поставки таких ракет, считает советник, состоятся нескоро, если они вообще возможны.
"Если будут осуществлены последующие поставки подобных вооружений, разумеется, это принесет новые угрозы по нашим объектам, в том числе и на большей глубине нашего тыла. Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения — ответ будет зеркальным", — заключил собеседник агентства.
На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.
Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
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КиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн Гагин
 
 
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