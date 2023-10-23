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Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 23.10.2023 (обновлено: 15:39 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ataki-1904689066.html
Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении
Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили семь украинских атак на запорожском направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника, Киев потерял до 80 солдат РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:15
2023-10-23T15:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили семь украинских атак на запорожском направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника, Киев потерял до 80 солдат и танк, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили за сутки семь атак на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили семь украинских атак на запорожском направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника, Киев потерял до 80 солдат и танк, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 октября, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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