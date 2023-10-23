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Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении

Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.10.2023

Российские военные отразили семь атак на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили семь украинских атак на запорожском направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника, Киев потерял до 80 солдат РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:15

2023-10-23T15:15

2023-10-23T15:39

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили семь украинских атак на запорожском направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника, Киев потерял до 80 солдат и танк, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)