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Гагин рассказал об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 23.10.2023 (обновлено: 07:45 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html
Гагин рассказал об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS
Гагин рассказал об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS - РИА Новости, 23.10.2023
Гагин рассказал об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS
У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T05:24
2023-10-23T07:45
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
россия
ян гагин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.&quot;Сейчас информационное поле и в России, и в мире наполнено как раз информацией о том, что украинцы уже нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS… Они отчитываются об этом и сами, и сейчас много видео на этот предмет. Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами&quot;, — сказал Гагин.Он напомнил, что у российской противовоздушной обороны уже есть опыт работы и с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS."Я думаю, мы сможем противостоять любой угрозе, потому что наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает", — отметил собеседник агентства.В пример он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, регулярно пытающихся атаковать территорию Крыма."Они с достаточно хорошей эффективностью отбиваются", — подчеркнул Гагин.На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904303326.html
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киев, донецкая народная республика, россия, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин
Гагин рассказал об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

Советник Пушилина: у ПВО РФ есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«

"Сейчас информационное поле и в России, и в мире наполнено как раз информацией о том, что украинцы уже нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS… Они отчитываются об этом и сами, и сейчас много видео на этот предмет. Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами", — сказал Гагин.

Он напомнил, что у российской противовоздушной обороны уже есть опыт работы и с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS.
"Я думаю, мы сможем противостоять любой угрозе, потому что наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает", — отметил собеседник агентства.
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В пример он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, регулярно пытающихся атаковать территорию Крыма.
«
"Они с достаточно хорошей эффективностью отбиваются", — подчеркнул Гагин.
На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.
Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн Гагин
 
 
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