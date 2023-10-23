https://ria.ru/20231023/arktika-1904690718.html

Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой - РИА Новости, 23.10.2023

Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:23

2023-10-23T15:23

2023-10-23T15:23

безопасность

арктика

россия

миг-31

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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой, сообщила пресс-служба флота. "В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи действовали на высоте более 15 тысяч метров и скоростях около 2,1 тысячи километров в час. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.

https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896436330.html

арктика

россия

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Кирилл Волков

безопасность, арктика, россия, миг-31