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Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой - РИА Новости, 23.10.2023
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15:23 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/arktika-1904690718.html
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой - РИА Новости, 23.10.2023
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:23
2023-10-23T15:23
безопасность
арктика
россия
миг-31
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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой, сообщила пресс-служба флота. "В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи действовали на высоте более 15 тысяч метров и скоростях около 2,1 тысячи километров в час. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.
https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896436330.html
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безопасность, арктика, россия, миг-31
Безопасность, Арктика, Россия, МиГ-31
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

Экипажи МиГ-31 Северного флота провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет МиГ-31. Архивное фото
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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой, сообщила пресс-служба флота.
"В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи действовали на высоте более 15 тысяч метров и скоростях около 2,1 тысячи километров в час. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.
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