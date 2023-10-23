https://ria.ru/20231023/arktika-1904690718.html
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой - РИА Новости, 23.10.2023
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:23
2023-10-23T15:23
2023-10-23T15:23
безопасность
арктика
россия
миг-31
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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой, сообщила пресс-служба флота. "В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи действовали на высоте более 15 тысяч метров и скоростях около 2,1 тысячи километров в час. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.
https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896436330.html
арктика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, арктика, россия, миг-31
Безопасность, Арктика, Россия, МиГ-31
Истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой
Экипажи МиГ-31 Северного флота провели учебный бой в стратосфере над Арктикой
МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой, сообщила пресс-служба флота.
"В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России
. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи действовали на высоте более 15 тысяч метров и скоростях около 2,1 тысячи километров в час. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.
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