https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html

МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике

МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике - РИА Новости, 23.10.2023

МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике

Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике - попытка обосновать свое присутствие там, заявил посол по... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:40

2023-10-23T10:40

2023-10-23T10:53

безопасность

россия

арктика

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

николай корчунов

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике - попытка обосновать свое присутствие там, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.Ранее председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) американский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо готовиться к конфликту в Арктике с учетом возможностей, которыми обладает Россия в регионе, его мнение привело агентство Блумберг."Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе", - сказал он журналистам.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера.В Москве также заявляли ранее, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе, при этом РФ лишь восстанавливает военную инфраструктуру на Севере, утраченную после развала СССР. Россия придерживается своих обязательств по сохранению Заполярья в качестве территории низкой военной напряженности, проявляет сдержанность и не размещает иностранные контингенты в своей Арктической зоне, добавляли в МИД РФ. Там заявляли, арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция.

https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, арктика, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай корчунов