МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике
Корчунов: заявления НАТО о подготовке к конфликту с РФ в Арктике безосновательны
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике - попытка обосновать свое присутствие там, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Ранее председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) американский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо готовиться к конфликту в Арктике с учетом возможностей, которыми обладает Россия в регионе, его мнение привело агентство Блумберг.
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"Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе", - сказал он журналистам.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера.
В Москве также заявляли ранее, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе, при этом РФ лишь восстанавливает военную инфраструктуру на Севере, утраченную после развала СССР. Россия придерживается своих обязательств по сохранению Заполярья в качестве территории низкой военной напряженности, проявляет сдержанность и не размещает иностранные контингенты в своей Арктической зоне, добавляли в МИД РФ. Там заявляли, арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция.