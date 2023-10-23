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МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике - РИА Новости, 23.10.2023
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10:40 23.10.2023 (обновлено: 10:53 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html
МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике
МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике - РИА Новости, 23.10.2023
МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике
Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике - попытка обосновать свое присутствие там, заявил посол по... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:40
2023-10-23T10:53
безопасность
россия
арктика
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николай корчунов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике - попытка обосновать свое присутствие там, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.Ранее председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) американский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо готовиться к конфликту в Арктике с учетом возможностей, которыми обладает Россия в регионе, его мнение привело агентство Блумберг."Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе", - сказал он журналистам.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера.В Москве также заявляли ранее, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе, при этом РФ лишь восстанавливает военную инфраструктуру на Севере, утраченную после развала СССР. Россия придерживается своих обязательств по сохранению Заполярья в качестве территории низкой военной напряженности, проявляет сдержанность и не размещает иностранные контингенты в своей Арктической зоне, добавляли в МИД РФ. Там заявляли, арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция.
https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html
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безопасность, россия, арктика, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай корчунов
Безопасность, Россия, Арктика, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Николай Корчунов
МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике

Корчунов: заявления НАТО о подготовке к конфликту с РФ в Арктике безосновательны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике - попытка обосновать свое присутствие там, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Ранее председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) американский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо готовиться к конфликту в Арктике с учетом возможностей, которыми обладает Россия в регионе, его мнение привело агентство Блумберг.
«
"Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе", - сказал он журналистам.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера.
В Москве также заявляли ранее, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе, при этом РФ лишь восстанавливает военную инфраструктуру на Севере, утраченную после развала СССР. Россия придерживается своих обязательств по сохранению Заполярья в качестве территории низкой военной напряженности, проявляет сдержанность и не размещает иностранные контингенты в своей Арктической зоне, добавляли в МИД РФ. Там заявляли, арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция.
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31 июля, 08:00
 
БезопасностьРоссияАрктикаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николай Корчунов
 
 
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