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Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках - РИА Новости, 23.10.2023
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19:04 23.10.2023 (обновлено: 19:19 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/arest-1904782542.html
Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках
Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках - РИА Новости, 23.10.2023
Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках
Суд арестовал бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по делу о получении взяток на сумму более 87 миллионов рублей, сообщается в понедельник в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:04
2023-10-23T19:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по делу о получении взяток на сумму более 87 миллионов рублей, сообщается в понедельник в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике."Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки", – говорится в публикации.По данным следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый в Махачкале через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% от общей суммы каждого госконтракта, заключенного в этот период минздравом республики на поставку медицинского оборудования. Всего, по данным следствия, он "получил не менее 87,7 миллиона рублей".Против посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").Как сообщил ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана, подозреваемый экс-замминистра здравоохранения региона – это Мазай Рамазанов, который был освобожден от должности в январе 2022 года.
https://ria.ru/20231020/sud-1904160234.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, махачкала
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Махачкала
Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках

СК: суд арестовал экс-замглавы Минздрава Дагестана по делу о получении взяток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по делу о получении взяток на сумму более 87 миллионов рублей, сообщается в понедельник в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.
"Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки", – говорится в публикации.
По данным следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый в Махачкале через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% от общей суммы каждого госконтракта, заключенного в этот период минздравом республики на поставку медицинского оборудования. Всего, по данным следствия, он "получил не менее 87,7 миллиона рублей".
Против посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").
Как сообщил ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана, подозреваемый экс-замминистра здравоохранения региона – это Мазай Рамазанов, который был освобожден от должности в январе 2022 года.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку
20 октября, 15:04
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМахачкала
 
 
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