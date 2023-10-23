https://ria.ru/20231023/arest-1904782542.html

Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках

Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках - РИА Новости, 23.10.2023

Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках

Суд арестовал бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по делу о получении взяток на сумму более 87 миллионов рублей, сообщается в понедельник в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:04

2023-10-23T19:04

2023-10-23T19:19

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по делу о получении взяток на сумму более 87 миллионов рублей, сообщается в понедельник в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике."Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки", – говорится в публикации.По данным следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый в Махачкале через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% от общей суммы каждого госконтракта, заключенного в этот период минздравом республики на поставку медицинского оборудования. Всего, по данным следствия, он "получил не менее 87,7 миллиона рублей".Против посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").Как сообщил ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана, подозреваемый экс-замминистра здравоохранения региона – это Мазай Рамазанов, который был освобожден от должности в январе 2022 года.

https://ria.ru/20231020/sud-1904160234.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, махачкала