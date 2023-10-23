https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html

Джабаров призвал укреплять экономическое присутствие России в Африке

Джабаров призвал укреплять экономическое присутствие России в Африке - РИА Новости, 23.10.2023

Джабаров призвал укреплять экономическое присутствие России в Африке

Высокий уровень политических отношений России со странами Африки не соответствует её низкому экономическому присутствию там, отношения должны подкрепляться... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:46

2023-10-23T13:46

2023-10-23T13:46

россия

африка

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Высокий уровень политических отношений России со странами Африки не соответствует её низкому экономическому присутствию там, отношения должны подкрепляться успешными совместными экономическими проектами, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Мы должны понимать, что уровень политических отношений России со странами Африки по-прежнему не соответствует низкому профилю нашего экономического присутствия. По показателю товарооборота с Африкой в 2022 году Россия уступала не только Евросоюзу, Китаю и США, но даже Турции", - сказал он в ходе круглого стола на тему "Развитие российско-африканских отношений. Итоги второго саммита "Россия-Африка". Джабаров подчеркнул, что позитивное отношение стран Африки к России необходимо подкреплять "зримыми успехами в реализации совместных взаимовыгодных экономических, инфраструктурных и гуманитарных проектов". В противном случае Россия не сможет достойно позиционировать себя в Африке в качестве "альтернативы Западу и его неоколониальном подходе к региону", добавил сенатор. "За 8 месяцев текущего года товарооборот России со странами Африки увеличился на 43,5% и достиг суммы 15,5 миллиардов долларов США. Возобновили работу российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Укрепляется сотрудничество с африканскими интеграционными объединениями, в том числе, по линии Евразийской экономической комиссии. Некоторым странам континента были выделены дополнительные квоты в российских вузах. Есть продвижения по взаимодействию в атомной энергетике. Растут поставки российского зерна в государства континента. Запущена программа помощи странам Африки в сфере здравоохранения", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html

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россия, африка, владимир джабаров, совет федерации рф