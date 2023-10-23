https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html

"Учили бороться именно с ним". Российские войска готовятся к новой угрозе

"Учили бороться именно с ним". Российские войска готовятся к новой угрозе - РИА Новости, 23.10.2023

"Учили бороться именно с ним". Российские войска готовятся к новой угрозе

Американские "Абрамсы" уже на Украине. По данным СМИ, привезли 31 танк. Впрочем, не факт, что они скоро появятся на фронте. О том, какую роль им уготовили в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сша

германия

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Американские "Абрамсы" уже на Украине. По данным СМИ, привезли 31 танк. Впрочем, не факт, что они скоро появятся на фронте. О том, какую роль им уготовили в боях и что говорят об этом российские военнослужащие, — в материале РИА Новости.Приоритет на уничтожение"Абрамсы" украинцам пообещали еще в начале года, когда НАТО объявила о создании "танковой коалиции". Таким способом США вынудили Германию одобрить экспорт на Украину собственных тяжелых Leopard 1 и Leopard 2 и разрешить союзникам аналогичные поставки. Одновременно Великобритания согласилась подарить 14 танков Challenger 2, а Франция — несколько десятков колесных AMX-10RC. Когда все договоренности были подписаны, американцы сообщили, что передадут "Абрамсы" в последнюю очередь.В ходе летнего контрнаступления западная бронетехника ничем особенным не выделилась. Современные "Леопарды" и "Челленджеры" подрываются на минных полях, попадают под удар армейской авиации, FPV-дроны поражают их в тонкую броню крыши. Обездвиженные машины добивает артиллерия. Благодаря тому что российская армия массово использует беспилотники, все передвижения выявляют своевременно.Выяснилось, что стремительные броски бронированными группами по натовским стандартам не работают против глубокоэшелонированной обороны, выстроенной по всем правилам советской фортификационной науки. ВСУ потеряли десятки западных танков и сотни других единиц бронетехники, но так и не смогли прорвать первую линию траншей.Осознав, что заморские подарки не помогают, украинцы сменили тактику: стали действовать небольшими пехотными группами. А западные поставки теперь используют для стрельбы с закрытых позиций или прямой наводкой на максимальную дальность. Ни первый, ни второй способ не отличаются особой точностью. Терять дорогую бронетехнику, видимо, больше не хотят.Урезанные возможностиТридцать один Abrams на бумаге выглядит грозно. Это почти американский танковый батальон. Если всей массой 60-тонных машин навалиться где-нибудь на одном участке, российская оборона может и не выдержать.На деле же украинский Генштаб отказался от применения больших бронегрупп, так как стало очевидно, что через минные поля не пройти. Вряд ли Вашингтону нужна "реклама" своих танков, догорающих где-то в полях Запорожья.К тому же, Киеву дадут модификацию M1A1, которая была актуальна во время холодной войны и операции "Буря в пустыне". В каком техническом состоянии машины сейчас — большой вопрос.Бронирование ранних "Абрамсов" устойчиво к противотанковым вооружениям второй половины 1980-х. За это время в российской армии появились средства для поражения куда более продвинутых целей. Например, ПТРК "Корнет", новые бронебойные подкалиберные снаряды, современные выстрелы для противотанковых гранатометов.Более того, некоторые ключевые технологии в подаренной технике отсутствуют. В Пентагоне не хотят, чтобы военные секреты попали не в те руки. Поэтому сняли "визитную карточку" — усовершенствованные урановые бронепакеты, благодаря которым броня практически неуязвима в лобовой проекции. Так же поступили и с терминалами, обеспечивающими построение боевой сети.В сухом остатке ВСУ получат три роты, сравнимые по характеристикам и боевым возможностям с советскими Т-72Б образца 1989-го. Против более современных российских Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М шансов у M1A1 немного. Как показал опыт боев в Ираке и Йемене, эта машина довольно уязвима даже для устаревших советских противотанковых ракетных комплексов.Кроме того, М1А1 Abrams сложно применять совместно с танками других типов. Нужна особая логистика и материально-техническое обслуживание. В частности, из-за газотурбинного двигателя. Во-первых, за час езды по пересеченной местности он сжигает 230 литров топлива, что довольно много. Во-вторых, опыт обслуживания таких моторов есть только у американцев. На других натовских машинах стоят дизельные.Угроза с воздухаM1A1 Abrams — классический танк западной школы. Точное дальнобойное орудие, современные средства наблюдения, толстый "лоб" корпуса и башни — и очень слабое бронирование бортов и кормы. В борт американскую машину может поразить даже бронебойный подкалиберный снаряд 30-миллиметровой пушки БМП-2. Поэтому вряд ли ВСУ решатся использовать "Абрамсы" в лобовых штурмах.Вероятнее всего, их распределят по всей линии фронта и будут использовать в качестве снайперов. Однако такая тактика отнюдь не защитит от дронов, которые стали одним из самых эффективных средств борьбы с бронетехникой."Ждем с нетерпением эти танки, готовы к ним, — говорит оператор БПЛА-камикадзе "Ланцет" с позывным Шкет, воюющий на Южнодонецком направлении. — "Леопард" в нашем активе уже есть. Вряд ли "Абрамс" сильно отличается. "Ланцет" бьет сверху, а бронирование крыши у всех танков слабое. У "американца", вдобавок, здоровенный "затылок" — кормовая ниша с боеприпасами. В нее залетать должно хорошо".ТТХ этого танка, по его словам, хорошо известны, уязвимые зоны на схемах изучили. Поэтому такая техника не будет чем-то неожиданным, утверждает Шкет."В конце концов, в военных училищах готовили противостоять именно ему", — добавляет он.Беспилотники — не единственная угроза. Наибольшие потери в западной бронетехнике у ВСУ от российских мин. Танк или БМП подрывались, теряли ход, а позже их добивала артиллерия.Немало машин поразили ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, вооруженные тяжелыми ПТУР "Вихрь", "Атака" и новейшими ЛМУР. Их мощности хватит, чтобы уничтожить M1A1 попаданием практически в любую часть.Чтобы эффективно использовать "Абрамсы", Украине нужно превосходство над Россией в воздухе. Попытаться это сделать смогут не раньше весны 2024-го, когда получат истребители F-16. Есть вероятность, что до этого времени приберегут и батальон американских танков. Которые, так или иначе, не стали "чудо-оружием".

https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904185041.html

https://ria.ru/20231020/putin-1904144854.html

https://ria.ru/20231019/abrams-1903889679.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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