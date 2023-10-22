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"Тяжелая зима": в Британии рассказали, что Россия готовит для Киева - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:50 22.10.2023 (обновлено: 06:30 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/zima-1904445837.html
"Тяжелая зима": в Британии рассказали, что Россия готовит для Киева
"Тяжелая зима": в Британии рассказали, что Россия готовит для Киева - РИА Новости, 22.10.2023
"Тяжелая зима": в Британии рассказали, что Россия готовит для Киева
Российские удары по критической инфраструктуре представляют большую угрозу для Украины, заявил научный сотрудник британского Королевского объединённого... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T02:50
2023-10-22T06:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские удары по критической инфраструктуре представляют большую угрозу для Украины, заявил научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг."Украине следует готовиться к тяжелой зиме. &lt;...&gt;. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба", — считает эксперт.Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год.По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже текущий расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231021/vsu-1904382789.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Тяжелая зима": в Британии рассказали, что Россия готовит для Киева

RUSI: Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские удары по критической инфраструктуре представляют большую угрозу для Украины, заявил научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.
«
"Украине следует готовиться к тяжелой зиме. <...>. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба", — считает эксперт.
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Вчера, 17:26
Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год.
По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже текущий расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.
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