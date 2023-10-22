https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904479569.html
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 22.10.2023
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло после полуночи в воскресенье на юго-востоке Австралии в штате Виктория, вызвав небольшие разрушения, толчки ощущались и в РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:40
2023-10-22T12:40
2023-10-22T12:40
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло после полуночи в воскресенье на юго-востоке Австралии в штате Виктория, вызвав небольшие разрушения, толчки ощущались и в Мельбурне, сообщает телеканал 9News. Подземные толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна вплоть до острова Тасмания. Как отмечает 9News, тысячи людей были разбужены землетрясением, в магазинах товары попадали с полок на пол, есть повреждения домов и построек, на некоторых из них осыпалась черепица. Сообщений о пострадавших не поступало. В Австралии редко случаются землетрясения. Сайт вещательной корпорации ABC привел данные сейсмологов, что в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений магнитудой 5,0 и выше.
https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904449798.html
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в мире, австралия, виктория (австралия), мельбурн
В мире, Австралия, Виктория (Австралия), Мельбурн
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0
На юго-востоке Австралии при землетрясение магнитудой 5,0 пострадали дома