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В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 22.10.2023
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12:40 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904479569.html
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 22.10.2023
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло после полуночи в воскресенье на юго-востоке Австралии в штате Виктория, вызвав небольшие разрушения, толчки ощущались и в РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:40
2023-10-22T12:40
в мире
австралия
виктория (австралия)
мельбурн
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло после полуночи в воскресенье на юго-востоке Австралии в штате Виктория, вызвав небольшие разрушения, толчки ощущались и в Мельбурне, сообщает телеканал 9News. Подземные толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна вплоть до острова Тасмания. Как отмечает 9News, тысячи людей были разбужены землетрясением, в магазинах товары попадали с полок на пол, есть повреждения домов и построек, на некоторых из них осыпалась черепица. Сообщений о пострадавших не поступало. В Австралии редко случаются землетрясения. Сайт вещательной корпорации ABC привел данные сейсмологов, что в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений магнитудой 5,0 и выше.
https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904449798.html
австралия
виктория (австралия)
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в мире, австралия, виктория (австралия), мельбурн
В мире, Австралия, Виктория (Австралия), Мельбурн
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0

На юго-востоке Австралии при землетрясение магнитудой 5,0 пострадали дома

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло после полуночи в воскресенье на юго-востоке Австралии в штате Виктория, вызвав небольшие разрушения, толчки ощущались и в Мельбурне, сообщает телеканал 9News.
Подземные толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна вплоть до острова Тасмания.
Как отмечает 9News, тысячи людей были разбужены землетрясением, в магазинах товары попадали с полок на пол, есть повреждения домов и построек, на некоторых из них осыпалась черепица.
Сообщений о пострадавших не поступало.
В Австралии редко случаются землетрясения. Сайт вещательной корпорации ABC привел данные сейсмологов, что в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений магнитудой 5,0 и выше.
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