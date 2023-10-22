https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904497732.html

"Немедленно". Зеленскому выдвинули неожиданное требование

"Немедленно". Зеленскому выдвинули неожиданное требование - РИА Новости, 22.10.2023

"Немедленно". Зеленскому выдвинули неожиданное требование

Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетенстности, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T15:05

2023-10-22T15:05

2023-10-22T16:56

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

олег соскин

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетенстности, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Мы с вами идем от ситуации от худшего к еще худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку", — сказал он.По мнению эксперта, глава киевского режима не способен одержать победу в военном конфликте. Он также отметил, что ВСУ несут серьезные потери, а украинцы уже не хотят отправляться на фронт."Украинцы стали изгоями, и это результат действий этой власти во главе с Зеленским", — резюмировал Соскин.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что выборов президента и депутатов в 2024 году на Украине точно не будет.Глава республики в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904462072.html

https://ria.ru/20231022/obida-1904450005.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, олег соскин