https://ria.ru/20231022/zapad-1904451687.html

В ДНР заявили о проведении расследования продажи западного оружия Киевом

В ДНР заявили о проведении расследования продажи западного оружия Киевом - РИА Новости, 22.10.2023

В ДНР заявили о проведении расследования продажи западного оружия Киевом

Частное расследование подтвердило, что Украина продает вооружения, поставленные ей западными странами, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T07:25

2023-10-22T07:25

2023-10-22T10:19

специальная военная операция на украине

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ян гагин

нато

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Частное расследование подтвердило, что Украина продает вооружения, поставленные ей западными странами, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Он пояснил, что расследованием еще год назад занималась специальная группа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства Донецкой Народной Республики. "Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже побывали на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах, а были образцы вооружения, которые запечатаны еще в пленку, они не видели фронта, они только-только приехали на Украину из стран-поставщиков", — рассказал собеседник агентства. По его словам, на черном рынке представлен широкий выбор — от ракет до стрелкового оружия. "И все это продавалось кому угодно, кто просто заплатит деньги", — отметил Гагин. Он добавил, что участники спецгруппы нашли и покупателей этого оружия."Есть интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то. Купили — не собирались, а именно купили", — подчеркнул советник. Гагин уже говорил о том, что натовское оружие, полученное Киевом в том числе и от Израиля, может быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат.По информации российского Центра анализа мировой торговли оружием, от 10 до 15 процентов поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку. Прежде всего это переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, стрелковое вооружение, гранатометы. По словам президента Владимира Путина, "продают все, что можно продать".

https://ria.ru/20231021/mo-1904344237.html

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украина, донецкая народная республика, в мире, киев, ян гагин, нато