https://ria.ru/20231022/zalozhniki-1904515132.html

В Женеве у здания ООН сотни человек собрались в поддержку заложников ХАМАС

В Женеве у здания ООН сотни человек собрались в поддержку заложников ХАМАС - РИА Новости, 22.10.2023

В Женеве у здания ООН сотни человек собрались в поддержку заложников ХАМАС

Около 300 человек собрались у здания ООН в Женеве в поддержку израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости на... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T17:06

2023-10-22T17:06

2023-10-22T17:57

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ЖЕНЕВА, 22 окт - РИА Новости. Около 300 человек собрались у здания ООН в Женеве в поддержку израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости на месте событий. Около 300 человек, по данным полиции, присутствуют перед штаб-квартирой ООН в Женеве по призыву организации Voice For Freedom Coalition, созданной 250 ассоциациями после нападений на Израиль 7 октября. Очень многие полицейские и охранники частных компаний обеспечивают безопасность мероприятия. Демонстранты стоят перед сценой, установленной на площади Наций. Певцы по очереди поют на иврите, в том числе гимн Израиля. Атмосфера напряжённая, была соблюдена минута молчания. Присутствующие не выкрикивают никаких лозунгов. Толпа держит в руках множество израильских флагов, некоторые держат плакаты с фотографиями заложников, все еще удерживаемых в Газе. Семьи и родственники заложников по очереди выходят на сцену, требуя их освобождения. "Мы здесь для того, чтобы европейцы и американцы объединились и дали понять ХАМАС, что заложники должны быть освобождены. Никаких переговоров, никаких дискуссий, просто немедленно освободите их. Такого рода акты не должны происходить, независимо от национальности или религии", - заявил на сцене Асаф Шентов, дядя заложника Омера Шентова. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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в мире, израиль, женева (город), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году