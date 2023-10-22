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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области - РИА Новости, 22.10.2023
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22:11 22.10.2023 (обновлено: 22:21 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/vzryvy-1904559736.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области
Взрывы слышны в городе Вышгород Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание ТСН. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T22:11
2023-10-22T22:21
киевская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Вышгород Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание ТСН."Взрывы прозвучали в Вышгороде в Киевской области", - сообщает издание в своем Telegram-канале.Ранее, около девяти часов вечера, в Киевской области была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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киевская область, в мире
Киевская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области

ТСН: в Вышгороде в Киевской области прогремели взрывы

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Вышгород Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание ТСН.
"Взрывы прозвучали в Вышгороде в Киевской области", - сообщает издание в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
Ранее, около девяти часов вечера, в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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