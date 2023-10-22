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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области
Взрывы слышны в городе Вышгород Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание ТСН. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T22:11
2023-10-22T22:11
2023-10-22T22:21
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Вышгород Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинское издание ТСН."Взрывы прозвучали в Вышгороде в Киевской области", - сообщает издание в своем Telegram-канале.Ранее, около девяти часов вечера, в Киевской области была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киевская область, в мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде в Киевской области
ТСН: в Вышгороде в Киевской области прогремели взрывы