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В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков - РИА Новости, 23.10.2023
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23:33 22.10.2023 (обновлено: 01:26 23.10.2023)
https://ria.ru/20231022/vybory-1904564385.html
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков - РИА Новости, 23.10.2023
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков
В первом туре парламентских выборов в Швейцарии победила партия "Демократический Союз Центра" (UDC), следует из окончательных данных 25 из 26 кантонов страны на РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-22T23:33
2023-10-23T01:26
швейцария
в мире
берн (кантон)
россия
нато
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. В первом туре парламентских выборов в Швейцарии победила партия "Демократический Союз Центра" (UDC), следует из окончательных данных 25 из 26 кантонов страны на официальном сайте результатов голосования."На выборах в Национальный совет UDC достигла своей цели в сто тысяч дополнительных избирателей и набрала 29 процентов голосов. Таким образом, UDC на сегодняшний день остается первой партией (в парламенте. — Прим. ред.). Явный результат выборов является сигналом для всех партий: швейцарская политика должна измениться по ключевым вопросам. Политическая драма левых розово-зеленых последних лет наносит ущерб Швейцарии", — говорится в заявлении UDC по итогам результатов.Окончательные результаты по Швейцарии, за исключением кантона Берн, где подсчет голосов все еще продолжается, показывают, что UDC вышел на первое место в 15 кантонах. Согласно прогнозам местной газеты Temps, "Демократический Союз Центра", причисленный прессой к крайне правым, набрала 29,1 процента голосов, что свидетельствует о "значительном" росте партии по сравнению с 2019 годом (+3,5 процента). Этот прогресс произошел на фоне отставания экологических партий."Демократический союз центра" выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку партия считает, что нейтралитет Швейцарии должен быть строгим. UDC также выступает против санкций против России и поставок швейцарского оружия на Украину.Первый тур парламентских выборов в Швейцарии прошел 22 октября 2023 года. Граждане избирали 200 депутатов Национального совета (Большая палата парламента) и 45 из 46 сенаторов Совета кантонов (малая палата парламента). Партия "Демократический союз центра" лидировала в опросах. Второй тур завершится 26 ноября, но касается только сенаторов.
https://ria.ru/20231019/vybory-1903881311.html
https://ria.ru/20231009/dialog-1901591227.html
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швейцария, в мире, берн (кантон), россия, нато, евросоюз
Швейцария, В мире, Берн (кантон), Россия, НАТО, Евросоюз
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков

Партия евроскептиков победила в первом туре парламентских выборов в Швейцарии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец в городе Берн
Федеральный дворец в городе Берн - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. В первом туре парламентских выборов в Швейцарии победила партия "Демократический Союз Центра" (UDC), следует из окончательных данных 25 из 26 кантонов страны на официальном сайте результатов голосования.
"На выборах в Национальный совет UDC достигла своей цели в сто тысяч дополнительных избирателей и набрала 29 процентов голосов. Таким образом, UDC на сегодняшний день остается первой партией (в парламенте. — Прим. ред.). Явный результат выборов является сигналом для всех партий: швейцарская политика должна измениться по ключевым вопросам. Политическая драма левых розово-зеленых последних лет наносит ущерб Швейцарии", — говорится в заявлении UDC по итогам результатов.
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Швейцарии не стали комментировать слухи о вмешательстве России в выборы
19 октября, 16:01
Окончательные результаты по Швейцарии, за исключением кантона Берн, где подсчет голосов все еще продолжается, показывают, что UDC вышел на первое место в 15 кантонах. Согласно прогнозам местной газеты Temps, "Демократический Союз Центра", причисленный прессой к крайне правым, набрала 29,1 процента голосов, что свидетельствует о "значительном" росте партии по сравнению с 2019 годом (+3,5 процента). Этот прогресс произошел на фоне отставания экологических партий.
"Демократический союз центра" выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку партия считает, что нейтралитет Швейцарии должен быть строгим. UDC также выступает против санкций против России и поставок швейцарского оружия на Украину.
Первый тур парламентских выборов в Швейцарии прошел 22 октября 2023 года. Граждане избирали 200 депутатов Национального совета (Большая палата парламента) и 45 из 46 сенаторов Совета кантонов (малая палата парламента). Партия "Демократический союз центра" лидировала в опросах. Второй тур завершится 26 ноября, но касается только сенаторов.
Берн - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Швейцарии заявили, что диалог с Россией сильно ограничен
9 октября, 18:54
 
ШвейцарияВ миреБерн (кантон)РоссияНАТОЕвросоюз
 
 
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