https://ria.ru/20231022/vybory-1904564385.html

В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков

В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков - РИА Новости, 23.10.2023

В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков

В первом туре парламентских выборов в Швейцарии победила партия "Демократический Союз Центра" (UDC), следует из окончательных данных 25 из 26 кантонов страны на РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-22T23:33

2023-10-22T23:33

2023-10-23T01:26

швейцария

в мире

берн (кантон)

россия

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg

ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. В первом туре парламентских выборов в Швейцарии победила партия "Демократический Союз Центра" (UDC), следует из окончательных данных 25 из 26 кантонов страны на официальном сайте результатов голосования."На выборах в Национальный совет UDC достигла своей цели в сто тысяч дополнительных избирателей и набрала 29 процентов голосов. Таким образом, UDC на сегодняшний день остается первой партией (в парламенте. — Прим. ред.). Явный результат выборов является сигналом для всех партий: швейцарская политика должна измениться по ключевым вопросам. Политическая драма левых розово-зеленых последних лет наносит ущерб Швейцарии", — говорится в заявлении UDC по итогам результатов.Окончательные результаты по Швейцарии, за исключением кантона Берн, где подсчет голосов все еще продолжается, показывают, что UDC вышел на первое место в 15 кантонах. Согласно прогнозам местной газеты Temps, "Демократический Союз Центра", причисленный прессой к крайне правым, набрала 29,1 процента голосов, что свидетельствует о "значительном" росте партии по сравнению с 2019 годом (+3,5 процента). Этот прогресс произошел на фоне отставания экологических партий."Демократический союз центра" выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку партия считает, что нейтралитет Швейцарии должен быть строгим. UDC также выступает против санкций против России и поставок швейцарского оружия на Украину.Первый тур парламентских выборов в Швейцарии прошел 22 октября 2023 года. Граждане избирали 200 депутатов Национального совета (Большая палата парламента) и 45 из 46 сенаторов Совета кантонов (малая палата парламента). Партия "Демократический союз центра" лидировала в опросах. Второй тур завершится 26 ноября, но касается только сенаторов.

https://ria.ru/20231019/vybory-1903881311.html

https://ria.ru/20231009/dialog-1901591227.html

швейцария

берн (кантон)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, в мире, берн (кантон), россия, нато, евросоюз