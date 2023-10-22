https://ria.ru/20231022/vybory-1904564385.html
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков - РИА Новости, 23.10.2023
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков
В первом туре парламентских выборов в Швейцарии победила партия "Демократический Союз Центра" (UDC), следует из окончательных данных 25 из 26 кантонов страны на РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-22T23:33
2023-10-22T23:33
2023-10-23T01:26
швейцария
в мире
берн (кантон)
россия
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. В первом туре парламентских выборов в Швейцарии победила партия "Демократический Союз Центра" (UDC), следует из окончательных данных 25 из 26 кантонов страны на официальном сайте результатов голосования."На выборах в Национальный совет UDC достигла своей цели в сто тысяч дополнительных избирателей и набрала 29 процентов голосов. Таким образом, UDC на сегодняшний день остается первой партией (в парламенте. — Прим. ред.). Явный результат выборов является сигналом для всех партий: швейцарская политика должна измениться по ключевым вопросам. Политическая драма левых розово-зеленых последних лет наносит ущерб Швейцарии", — говорится в заявлении UDC по итогам результатов.Окончательные результаты по Швейцарии, за исключением кантона Берн, где подсчет голосов все еще продолжается, показывают, что UDC вышел на первое место в 15 кантонах. Согласно прогнозам местной газеты Temps, "Демократический Союз Центра", причисленный прессой к крайне правым, набрала 29,1 процента голосов, что свидетельствует о "значительном" росте партии по сравнению с 2019 годом (+3,5 процента). Этот прогресс произошел на фоне отставания экологических партий."Демократический союз центра" выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку партия считает, что нейтралитет Швейцарии должен быть строгим. UDC также выступает против санкций против России и поставок швейцарского оружия на Украину.Первый тур парламентских выборов в Швейцарии прошел 22 октября 2023 года. Граждане избирали 200 депутатов Национального совета (Большая палата парламента) и 45 из 46 сенаторов Совета кантонов (малая палата парламента). Партия "Демократический союз центра" лидировала в опросах. Второй тур завершится 26 ноября, но касается только сенаторов.
https://ria.ru/20231019/vybory-1903881311.html
https://ria.ru/20231009/dialog-1901591227.html
швейцария
берн (кантон)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, в мире, берн (кантон), россия, нато, евросоюз
Швейцария, В мире, Берн (кантон), Россия, НАТО, Евросоюз
В первом туре выборов в Швейцарии победила партия евроскептиков
Партия евроскептиков победила в первом туре парламентских выборов в Швейцарии