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Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном - РИА Новости, 22.10.2023
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13:53 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/vuchich-1904487325.html
Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном
Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном - РИА Новости, 22.10.2023
Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил, что рассчитывает на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе поездки в Брюссель в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:53
2023-10-22T13:53
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил, что рассчитывает на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе поездки в Брюссель в четверг-пятницу, а затем и на визит Макрона в Белград. Президент Сербии накануне заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда был тяжелым, он ожидает важных встреч в Брюсселе по урегулированию кризиса. "В четверг-пятницу еду в Брюссель. И Ана (Брнабич, премьер Сербии - ред.) приедет, у меня будут непростые разговоры по теме Косово, у нее – (также сложные беседы, но) по более приятным темам... Помимо того, что увижу там Макрона, уверен, что в скором времени сможем принять его в Белграде - и это будет важный визит", - заявил Вычич в эфире TV Pink, добавив, что ожидает вскоре приездов и представителей ЕС. Белград в субботу посетили спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. Разговор прошел за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам. Перед встречей Вучич указал, что Сербия - независимое и свободное, суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России, и те, кто, напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне". "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи 5 октября заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС не введет санкции против Сербии и ее президента. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html
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в мире, белград (город), сербия, косово, александр вучич, эммануэль макрон, мирослав лайчак, евросоюз, нато
В мире, Белград (город), Сербия, Косово, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Мирослав Лайчак, Евросоюз, НАТО
Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном

Вучич рассчитывает на встречу с Макроном в ходе поездки в Брюссель в четверг

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© Фотохост-агентство
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил, что рассчитывает на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе поездки в Брюссель в четверг-пятницу, а затем и на визит Макрона в Белград.
Президент Сербии накануне заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда был тяжелым, он ожидает важных встреч в Брюсселе по урегулированию кризиса.
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"В четверг-пятницу еду в Брюссель. И Ана (Брнабич, премьер Сербии - ред.) приедет, у меня будут непростые разговоры по теме Косово, у нее – (также сложные беседы, но) по более приятным темам... Помимо того, что увижу там Макрона, уверен, что в скором времени сможем принять его в Белграде - и это будет важный визит", - заявил Вычич в эфире TV Pink, добавив, что ожидает вскоре приездов и представителей ЕС.
Белград в субботу посетили спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. Разговор прошел за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам.
Перед встречей Вучич указал, что Сербия - независимое и свободное, суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России, и те, кто, напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне".
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи 5 октября заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС не введет санкции против Сербии и ее президента. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово
Вчера, 15:09
 
В миреБелград (город)СербияКосовоАлександр ВучичЭммануэль МакронМирослав ЛайчакЕвросоюзНАТО
 
 
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