https://ria.ru/20231022/vuchich-1904487325.html

Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном

Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном - РИА Новости, 22.10.2023

Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил, что рассчитывает на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе поездки в Брюссель в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T13:53

2023-10-22T13:53

2023-10-22T13:53

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александр вучич

эммануэль макрон

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евросоюз

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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил, что рассчитывает на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе поездки в Брюссель в четверг-пятницу, а затем и на визит Макрона в Белград. Президент Сербии накануне заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда был тяжелым, он ожидает важных встреч в Брюсселе по урегулированию кризиса. "В четверг-пятницу еду в Брюссель. И Ана (Брнабич, премьер Сербии - ред.) приедет, у меня будут непростые разговоры по теме Косово, у нее – (также сложные беседы, но) по более приятным темам... Помимо того, что увижу там Макрона, уверен, что в скором времени сможем принять его в Белграде - и это будет важный визит", - заявил Вычич в эфире TV Pink, добавив, что ожидает вскоре приездов и представителей ЕС. Белград в субботу посетили спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. Разговор прошел за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам. Перед встречей Вучич указал, что Сербия - независимое и свободное, суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России, и те, кто, напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне". "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи 5 октября заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС не введет санкции против Сербии и ее президента. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим.

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html

https://ria.ru/20231021/zapad-1904352357.html

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в мире, белград (город), сербия, косово, александр вучич, эммануэль макрон, мирослав лайчак, евросоюз, нато