https://ria.ru/20231022/voyna-1904498669.html

Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины

Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины - РИА Новости, 22.10.2023

Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины

Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной против организации и других палестинских формирований сектора Газа. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T15:12

2023-10-22T15:12

2023-10-22T15:28

в мире

палестина

сша

хамас

халед машааль

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902806665_646:683:3072:2048_1920x0_80_0_0_b248242a7b4aecf8d93120f2bc90d0a9.jpg

ТУНИС, 22 окт - РИА Новости. Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной против организации и других палестинских формирований сектора Газа."Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием", - говорится в распространенном заявлении Машааля в аккаунте движения в соцсетях.По его словам, "оккупанты хотят сокрушить ХАМАС и сектор Газа", и уничтожить народную поддержку палестинского движения.Он также отметил, что ранее ХАМАС "участвовал в пяти войнах против Израиля и смог стойко противостоять ему".

https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html

палестина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, сша, хамас, халед машааль, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году