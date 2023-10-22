Рейтинг@Mail.ru
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 22.10.2023 (обновлено: 15:28 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/voyna-1904498669.html
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины - РИА Новости, 22.10.2023
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины
Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной против организации и других палестинских формирований сектора Газа. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:12
2023-10-22T15:28
в мире
палестина
сша
хамас
халед машааль
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902806665_646:683:3072:2048_1920x0_80_0_0_b248242a7b4aecf8d93120f2bc90d0a9.jpg
ТУНИС, 22 окт - РИА Новости. Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной против организации и других палестинских формирований сектора Газа."Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием", - говорится в распространенном заявлении Машааля в аккаунте движения в соцсетях.По его словам, "оккупанты хотят сокрушить ХАМАС и сектор Газа", и уничтожить народную поддержку палестинского движения.Он также отметил, что ранее ХАМАС "участвовал в пяти войнах против Израиля и смог стойко противостоять ему".
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
палестина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902806665_890:411:3072:2048_1920x0_80_0_0_6355b56b4ecd5d68d214f6f6b77f0ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, сша, хамас, халед машааль, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, ХАМАС, Халед Машааль, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины

Глава ХАМАС Машааль заявил, что именно США руководят войной против Палестины

© AP Photo / Ariel SchalitДым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля
Читать ria.ru в
ТУНИС, 22 окт - РИА Новости. Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной против организации и других палестинских формирований сектора Газа.
«
"Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием", - говорится в распространенном заявлении Машааля в аккаунте движения в соцсетях.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
"Хуже, чем в 93-м". Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
Вчера, 08:00
По его словам, "оккупанты хотят сокрушить ХАМАС и сектор Газа", и уничтожить народную поддержку палестинского движения.
Он также отметил, что ранее ХАМАС "участвовал в пяти войнах против Израиля и смог стойко противостоять ему".
 
В миреПалестинаСШАХАМАСХалед МашаальИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала