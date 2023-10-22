https://ria.ru/20231022/voyna-1904498669.html
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины - РИА Новости, 22.10.2023
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины
Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной против организации и других палестинских формирований сектора Газа. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:12
2023-10-22T15:12
2023-10-22T15:28
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 22 окт - РИА Новости. Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной против организации и других палестинских формирований сектора Газа."Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием", - говорится в распространенном заявлении Машааля в аккаунте движения в соцсетях.По его словам, "оккупанты хотят сокрушить ХАМАС и сектор Газа", и уничтожить народную поддержку палестинского движения.Он также отметил, что ранее ХАМАС "участвовал в пяти войнах против Израиля и смог стойко противостоять ему".
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в мире, палестина, сша, хамас, халед машааль, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, ХАМАС, Халед Машааль, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава ХАМАС заявил, что США руководят войной против Палестины
Глава ХАМАС Машааль заявил, что именно США руководят войной против Палестины