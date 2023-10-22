https://ria.ru/20231022/votan-1904486455.html
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан"
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан" - РИА Новости, 22.10.2023
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан"
В Мелитополе на территории бывшей линии обороны немецко-фашистских захватчиков "Вотан", где были найдены останки красноармейцев, планируется создать новый... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:44
2023-10-22T13:44
2023-10-22T13:44
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. В Мелитополе на территории бывшей линии обороны немецко-фашистских захватчиков "Вотан", где были найдены останки красноармейцев, планируется создать новый мемориальный комплекс, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Овсиенко принял участие в церемонии перезахоронения останков 11 бойцов Красной армии, найденных недалеко от существующего мемориала. "Мы здесь также для того, чтобы еще раз посмотреть рекогносцировку на месте. Это место заслуживает всероссийской памяти и уважения. Я думаю, что в ближайшее время мы определимся со всеми параметрами будущего мемориала, объявим международный конкурс. Всероссийский или даже международный. У нас такой опыт есть", - сказал Овсиенко. Он подчеркнул, что данное место должно стать "точкой притяжения для всех патриотов". "Я думаю, что это будет абсолютно сакральное место, сопоставимое с Ржевом, Севастополем, Сталинградом, Курской дугой. Это места воинской доблести, сопоставимые по важности", - отметил он. В понедельник, 23 октября, отмечается 80 лет со дня освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.
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общество, мелитополь, россия, ржев, николай овсиенко
Общество, Мелитополь, Россия, Ржев, Николай Овсиенко
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан"
Овсиенко: в Мелитополе планируют построить новый мемориал на линии "Вотан"
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. В Мелитополе на территории бывшей линии обороны немецко-фашистских захватчиков "Вотан", где были найдены останки красноармейцев, планируется создать новый мемориальный комплекс, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
Овсиенко принял участие в церемонии перезахоронения останков 11 бойцов Красной армии, найденных недалеко от существующего мемориала.
«
"Мы здесь также для того, чтобы еще раз посмотреть рекогносцировку на месте. Это место заслуживает всероссийской памяти и уважения. Я думаю, что в ближайшее время мы определимся со всеми параметрами будущего мемориала, объявим международный конкурс. Всероссийский или даже международный. У нас такой опыт есть", - сказал Овсиенко.
Он подчеркнул, что данное место должно стать "точкой притяжения для всех патриотов".
«
"Я думаю, что это будет абсолютно сакральное место, сопоставимое с Ржевом, Севастополем, Сталинградом, Курской дугой. Это места воинской доблести, сопоставимые по важности", - отметил он.
В понедельник, 23 октября, отмечается 80 лет со дня освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.
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