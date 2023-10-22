Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан" - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/votan-1904486455.html
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан"
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан" - РИА Новости, 22.10.2023
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан"
В Мелитополе на территории бывшей линии обороны немецко-фашистских захватчиков "Вотан", где были найдены останки красноармейцев, планируется создать новый... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:44
2023-10-22T13:44
общество
мелитополь
россия
ржев
николай овсиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898503710_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_577de153d73f5918adaf325dcaf9b524.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. В Мелитополе на территории бывшей линии обороны немецко-фашистских захватчиков "Вотан", где были найдены останки красноармейцев, планируется создать новый мемориальный комплекс, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Овсиенко принял участие в церемонии перезахоронения останков 11 бойцов Красной армии, найденных недалеко от существующего мемориала. "Мы здесь также для того, чтобы еще раз посмотреть рекогносцировку на месте. Это место заслуживает всероссийской памяти и уважения. Я думаю, что в ближайшее время мы определимся со всеми параметрами будущего мемориала, объявим международный конкурс. Всероссийский или даже международный. У нас такой опыт есть", - сказал Овсиенко. Он подчеркнул, что данное место должно стать "точкой притяжения для всех патриотов". "Я думаю, что это будет абсолютно сакральное место, сопоставимое с Ржевом, Севастополем, Сталинградом, Курской дугой. Это места воинской доблести, сопоставимые по важности", - отметил он. В понедельник, 23 октября, отмечается 80 лет со дня освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20231021/rf-1904397968.html
мелитополь
россия
ржев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898503710_170:0:2830:1995_1920x0_80_0_0_dfa717aad7287dc2b34d76613ffa8a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мелитополь, россия, ржев, николай овсиенко
Общество, Мелитополь, Россия, Ржев, Николай Овсиенко
В Мелитополе построят новый мемориал на линии "Вотан"

Овсиенко: в Мелитополе планируют построить новый мемориал на линии "Вотан"

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкВойска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага "ВОТАН" на реке Молочной, вышли в низовье Днепра и захватили подступы к Крыму. 1943 год
Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага ВОТАН на реке Молочной, вышли в низовье Днепра и захватили подступы к Крыму. 1943 год - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в медиабанк
Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага "ВОТАН" на реке Молочной, вышли в низовье Днепра и захватили подступы к Крыму. 1943 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. В Мелитополе на территории бывшей линии обороны немецко-фашистских захватчиков "Вотан", где были найдены останки красноармейцев, планируется создать новый мемориальный комплекс, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
Овсиенко принял участие в церемонии перезахоронения останков 11 бойцов Красной армии, найденных недалеко от существующего мемориала.
«
"Мы здесь также для того, чтобы еще раз посмотреть рекогносцировку на месте. Это место заслуживает всероссийской памяти и уважения. Я думаю, что в ближайшее время мы определимся со всеми параметрами будущего мемориала, объявим международный конкурс. Всероссийский или даже международный. У нас такой опыт есть", - сказал Овсиенко.
Он подчеркнул, что данное место должно стать "точкой притяжения для всех патриотов".
«
"Я думаю, что это будет абсолютно сакральное место, сопоставимое с Ржевом, Севастополем, Сталинградом, Курской дугой. Это места воинской доблести, сопоставимые по важности", - отметил он.
В понедельник, 23 октября, отмечается 80 лет со дня освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.
Памятник советским воинам в Будапеште
В Венгрии ультраправые устроили провокацию у памятника советским героям
Вчера, 18:42
 
ОбществоМелитопольРоссияРжевНиколай Овсиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала