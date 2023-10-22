https://ria.ru/20231022/ukraina-1904486162.html
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16 - РИА Новости, 22.10.2023
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:42
2023-10-22T13:42
2023-10-22T13:42
специальная военная операция на украине
украина
нато
f-16
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов. "Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал Игнат.По его словам, летчики уже выполнили "домашнее задание" и сейчас на "этапе пересадки" в боевой самолет. Как сообщал ранее командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
https://ria.ru/20231006/reb-1900840766.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1211:104:3072:1499_1920x0_80_0_0_af407983f002589fa8c1a29157403e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16
Игнат: первые летчики ВСУ скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире
национального телемарафона, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.
«
"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал Игнат.
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
По его словам, летчики уже выполнили "домашнее задание" и сейчас на "этапе пересадки" в боевой самолет.
Как сообщал ранее командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16, заявил источник