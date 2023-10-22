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В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16 - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904486162.html
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16 - РИА Новости, 22.10.2023
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:42
2023-10-22T13:42
специальная военная операция на украине
украина
нато
f-16
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов. &quot;Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время&quot;, - сказал Игнат.По его словам, летчики уже выполнили "домашнее задание" и сейчас на "этапе пересадки" в боевой самолет. Как сообщал ранее командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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украина, нато, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16

Игнат: первые летчики ВСУ скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.
«

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал Игнат.

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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По его словам, летчики уже выполнили "домашнее задание" и сейчас на "этапе пересадки" в боевой самолет.
Как сообщал ранее командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОF-16Вооруженные силы Украины
 
 
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