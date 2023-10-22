Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ
NYT: США передадут артиллерийские снаряды Израилю, а не Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США, пишет The New York Times.
"Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден попытался дать понять, что Соединенные Штаты не ставят одну войну выше другой. Но несколькими часами ранее представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", — говорится в публикации.
"Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден попытался дать понять, что Соединенные Штаты не ставят одну войну выше другой. Но несколькими часами ранее представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что эти снаряды нужны в обоих конфликтах, что может ограничить возможности США удовлетворить спрос.
"Вероятно, вы увидите устойчивый поток оружия, продолжающий поступать в Израиль", — цитируют журналисты Сабрину Сингх, заместителя пресс-секретаря Пентагона.
На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.