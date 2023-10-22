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Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 22.10.2023 (обновлено: 13:47 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904485641.html
Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ
Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023
Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ
Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США, пишет The New York Times."Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:35
2023-10-22T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
сша
пентагон
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США, пишет The New York Times."Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден попытался дать понять, что Соединенные Штаты не ставят одну войну выше другой. Но несколькими часами ранее представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", — говорится в публикации. В статье отмечается, что эти снаряды нужны в обоих конфликтах, что может ограничить возможности США удовлетворить спрос. "Вероятно, вы увидите устойчивый поток оружия, продолжающий поступать в Израиль", — цитируют журналисты Сабрину Сингх, заместителя пресс-секретаря Пентагона. На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904462072.html
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html
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в мире, украина, израиль, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, США, Пентагон
Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ

NYT: США передадут артиллерийские снаряды Израилю, а не Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США, пишет The New York Times.

"Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден попытался дать понять, что Соединенные Штаты не ставят одну войну выше другой. Но несколькими часами ранее представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что эти снаряды нужны в обоих конфликтах, что может ограничить возможности США удовлетворить спрос.
"Вероятно, вы увидите устойчивый поток оружия, продолжающий поступать в Израиль", — цитируют журналисты Сабрину Сингх, заместителя пресс-секретаря Пентагона.
На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильСШАПентагон
 
 
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