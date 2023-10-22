https://ria.ru/20231022/ukraina-1904485641.html

Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ

Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023

Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ

Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США, пишет The New York Times."Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T13:35

2023-10-22T13:35

2023-10-22T13:47

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США, пишет The New York Times."Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден попытался дать понять, что Соединенные Штаты не ставят одну войну выше другой. Но несколькими часами ранее представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", — говорится в публикации. В статье отмечается, что эти снаряды нужны в обоих конфликтах, что может ограничить возможности США удовлетворить спрос. "Вероятно, вы увидите устойчивый поток оружия, продолжающий поступать в Израиль", — цитируют журналисты Сабрину Сингх, заместителя пресс-секретаря Пентагона. На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904462072.html

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html

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в мире, украина, израиль, сша, пентагон