Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине
19FortyFive: Байден хочет истощить военные ресурсы России через помощь Украине
© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России, пишет издание 19FortyFive.
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"Третья сторона поощряет продолжение конфликта как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи. США проливают кровь России на Украине? Да, это действительно так кажется", — говорится в публикации.
Однако чем больше денег США выделяют Украине, тем больше вопросов возникает у американцев, резюмирует автор.
Ранее журнал Foreign Policy писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Ранее журнал Foreign Policy писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.