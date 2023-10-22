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Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 22.10.2023 (обновлено: 14:41 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html
Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине
Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине - РИА Новости, 22.10.2023
Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине
Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:16
2023-10-22T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России, пишет издание 19FortyFive. &quot;Третья сторона поощряет продолжение конфликта как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи. США проливают кровь России на Украине? Да, это действительно так кажется&quot;, — говорится в публикации.Однако чем больше денег США выделяют Украине, тем больше вопросов возникает у американцев, резюмирует автор. Ранее журнал Foreign Policy писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден
Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине

19FortyFive: Байден хочет истощить военные ресурсы России через помощь Украине

© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России, пишет издание 19FortyFive.
«

"Третья сторона поощряет продолжение конфликта как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи. США проливают кровь России на Украине? Да, это действительно так кажется", — говорится в публикации.

Однако чем больше денег США выделяют Украине, тем больше вопросов возникает у американцев, резюмирует автор.

Ранее журнал Foreign Policy писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо Байден
 
 
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