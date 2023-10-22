https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html

Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине

Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине - РИА Новости, 22.10.2023

Третья сторона. В США ужаснулись решению Байдена по Украине

Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T09:16

2023-10-22T09:16

2023-10-22T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901348124_0:85:2935:1736_1920x0_80_0_0_bfa9a521f924af8333afdb8a77304694.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России, пишет издание 19FortyFive. "Третья сторона поощряет продолжение конфликта как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи. США проливают кровь России на Украине? Да, это действительно так кажется", — говорится в публикации.Однако чем больше денег США выделяют Украине, тем больше вопросов возникает у американцев, резюмирует автор. Ранее журнал Foreign Policy писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джо байден