Россия надеется на отправку ее удобрений, удерживаемых Западом, заявил МИД
МИД: РФ надеется на отправку ее удобрений, удерживаемых Западом, в бедные стран
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ряд западных стран, незаконно удерживающие российские удобрения, приложат усилия для их своевременной отправки в беднейшие страны, заявили в воскресенье в дипведомстве.
Как напомнили в российском МИД, в рамках действующего до 2025 года Меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта Москва еще в сентябре прошлого года выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тысяч тонн минеральных удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам.
"Представители ООН и лично генсекретарь Организации Антониу Гутерреш данную инициативу поддержали и обещали оказать содействие в ее реализации", - указали в министерстве.
"Отправка трех других партий - в Нигерию (34 тысячи тонн), в Зимбабве (23 тысячи тонн) и на Шри-Ланку (55 тысяч тонн) - "пробуксовывает", несмотря на окончание всех подготовительных процедур. В портах Латвии, Эстонии и Бельгии остаются еще свыше 96 тысяч тонн удобрений, предназначенных для передачи нуждающимся странам", - отметили в МИД.
"В связи с этим российская сторона рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие наши удобрения, приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Как указали в МИД РФ, эта ситуация - еще одна иллюстрация "лицемерия западных стран, на словах заявляющих о нераспространении незаконных односторонних санкций на российские удобрения и продовольствие, а на деле блокирующих даже сугубо гуманитарные, безвозмездные поставки".
"На каждом этапе такие поставки сталкиваются с многочисленными препятствиями - облагаются значительными налогами, поборами за хранение при практической невозможности провести данные платежи, а также за фрахт судов, перевалку и другие логистические услуги. Важно отметить, что все эти издержки (включая стоимость самих удобрений) несет российская компания-собственник продукции, оплачивающая также посреднические услуги ООН", - пояснили в ведомстве.
В целом же, резюмировали в МИД, Брюсселю, Лондону и Вашингтону надо либо связать дела со словами о нераспространении их незаконных санкций на российскую сельхозпродукцию, либо "перестать врать потребителям, особенно из стран Глобального Юга, которые также несут бремя издержек от секторальных и блокирующих персональных ограничений, введенных в том числе против российской отрасли по производству и продаже удобрений".