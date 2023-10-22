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Истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо
Истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо - РИА Новости, 22.10.2023
Истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо
Три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля нанесли из акватории Средиземного моря удары по аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T22:05
2023-10-22T22:05
2023-10-22T22:06
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля нанесли из акватории Средиземного моря удары по аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии, частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушена работа аэропортов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "С 05.22 до 05.33 22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов", - заявил Кулить.
https://ria.ru/20231022/udary-1904513963.html
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в мире, израиль, дамаск (город), алеппо, f-15se, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Дамаск (город), Алеппо, F-15SE, F-16, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо
ЦПВС: истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо