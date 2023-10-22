https://ria.ru/20231022/udary-1904559250.html

Истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо - РИА Новости, 22.10.2023

Истребители Израиля нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля нанесли из акватории Средиземного моря удары по аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии,... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T22:05

2023-10-22T22:05

2023-10-22T22:06

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f-16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля нанесли из акватории Средиземного моря удары по аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии, частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушена работа аэропортов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "С 05.22 до 05.33 22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов", - заявил Кулить.

https://ria.ru/20231022/udary-1904513963.html

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в мире, израиль, дамаск (город), алеппо, f-15se, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году