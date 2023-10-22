https://ria.ru/20231022/udary-1904513963.html
В Госдуме рассказали, к чему приведут удары Израиля по Сирии
В Госдуме рассказали, к чему приведут удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 22.10.2023
В Госдуме рассказали, к чему приведут удары Израиля по Сирии
Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что если Израиль продолжит наносить удары по Сирии и другим государствам, это может РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:59
2023-10-22T16:59
2023-10-22T16:59
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адальби шхагошев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что если Израиль продолжит наносить удары по Сирии и другим государствам, это может привести к созданию военного блока арабских государств. Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска перенаправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается в заявлении министерства транспорта Сирии, распространенного в СМИ. "По аэропортам Сирии бьют израильтяне. По Ливану. И координируют свои действия с США. Считаю, что если Израиль будет бить по Сирии, по Ливану, по соседним государствам - это может привести к созданию военного союза между арабскими странами", - сообщил Шхагошев. Ранее министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, израиль, сирия, адальби шхагошев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, алеппо, ливан, сша
В мире, Израиль, Сирия, Адальби Шхагошев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Алеппо, Ливан, США
В Госдуме рассказали, к чему приведут удары Израиля по Сирии
Шхагошев: атаки Израиля на Сирию приведут к созданию арабского военного блока