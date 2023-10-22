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СМИ сообщили о десяти погибших в кафе на юге сектора Газа после удара ЦАХАЛ

СМИ сообщили о десяти погибших в кафе на юге сектора Газа после удара ЦАХАЛ - РИА Новости, 22.10.2023

СМИ сообщили о десяти погибших в кафе на юге сектора Газа после удара ЦАХАЛ

В результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли по меньшей мере десять человек, передает палестинское агентство WAFA. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T01:12

2023-10-22T01:12

2023-10-22T01:24

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли по меньшей мере десять человек, передает палестинское агентство WAFA."Десять гражданских лиц погибли, десятки получили ранения в результате бомбардировки оккупационной авиацией кафе "Рио" в центре Хан-Юниса", — уточнил корреспондент.Ранее агентство сообщало, что в результате налетов израильских ВВС на различные районы сектора Газа во второй половине субботы погибли 29 человек.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали почти 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году