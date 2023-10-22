https://ria.ru/20231022/udar-1904452568.html

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили СМИ

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2023

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили СМИ

Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, передает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T07:57

2023-10-22T07:57

2023-10-22T09:27

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, передает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник."Сегодня в 05:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — говорится в сообщении.Погиб один сотрудник аэропорта Дамаска, еще один получил ранения."Повреждения взлетно-посадочных полос двух аэропортов привели к тому, что они были выведены из строя", — отмечает телеканал.С начала обострения израильско-палестинского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже несколько раз наносила удары по сирийским аэропортам. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории Сирии или Ливана. Российский МИД назвал эти действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, алеппо, израиль, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия