https://ria.ru/20231022/udar-1904452568.html
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили СМИ
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2023
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили СМИ
Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, передает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T07:57
2023-10-22T07:57
2023-10-22T09:27
в мире
алеппо
израиль
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958405_174:0:1280:622_1920x0_80_0_0_3169ba4a6e3fc84e8e4a1d2bd7778d7a.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, передает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник."Сегодня в 05:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — говорится в сообщении.Погиб один сотрудник аэропорта Дамаска, еще один получил ранения."Повреждения взлетно-посадочных полос двух аэропортов привели к тому, что они были выведены из строя", — отмечает телеканал.С начала обострения израильско-палестинского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже несколько раз наносила удары по сирийским аэропортам. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории Сирии или Ливана. Российский МИД назвал эти действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
алеппо
израиль
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958405_201:0:1030:622_1920x0_80_0_0_a56189fea2278ddd0b450aae1e6befce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, израиль, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, Алеппо, Израиль, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили СМИ
Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо и вывел их из строя
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, передает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.
«
"Сегодня в 05:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — говорится в сообщении.
Погиб один сотрудник аэропорта Дамаска, еще один получил ранения.
"Повреждения взлетно-посадочных полос двух аэропортов привели к тому, что они были выведены из строя", — отмечает телеканал.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
С начала обострения израильско-палестинского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже несколько раз наносила удары по сирийским аэропортам. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории Сирии или Ливана. Российский МИД назвал эти действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.