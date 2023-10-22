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В США жестоко убили женщину-раввина - РИА Новости, 22.10.2023
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03:23 22.10.2023 (обновлено: 10:22 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/ubiystvo-1904447294.html
В США жестоко убили женщину-раввина
В США жестоко убили женщину-раввина - РИА Новости, 22.10.2023
В США жестоко убили женщину-раввина
В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины города, женщину-раввина Саманту Уолл, сообщила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:23
2023-10-22T10:22
в мире
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мичиган
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины города, женщину-раввина Саманту Уолл, сообщила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель в Facebook*.Согласно полицейской сводке, Уолл нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому."Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм", — написала Нессель.Мотив убийства пока не установлен.Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, числилась в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин в качестве высокопоставленной сотрудницы."В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы", — написала о ней Слоткин в соцсети Х.Власти США не раз предупреждали об угрозе всплеска антисемитизма и исламофобии на фоне обострения ближневосточного конфликта. Ранее в штате Иллинойс пожилой местный житель — под влиянием новостей из Израиля, как считает местная полиция, — напал с ножом на своих квартиросъемщиков — мусульман палестинского происхождения, убив мальчика и тяжело ранив его мать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html
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в мире, детройт, мичиган, сша
В мире, Детройт, Мичиган, США
В США жестоко убили женщину-раввина

Женщину-раввина Саманту Уолл закололи ножом в Детройте

© AFP 2023 / SARAH RICEПолицейские Детройта работают возле места, где была найдена мертвой женщина-раввин Саманта Уолл. 21 октября 2023
Полицейские Детройта работают возле места, где была найдена мертвой женщина-раввин Саманта Уолл. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / SARAH RICE
Полицейские Детройта работают возле места, где была найдена мертвой женщина-раввин Саманта Уолл. 21 октября 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины города, женщину-раввина Саманту Уолл, сообщила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель в Facebook*.
Согласно полицейской сводке, Уолл нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому.
«
"Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм", — написала Нессель.
Мотив убийства пока не установлен.
Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, числилась в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин в качестве высокопоставленной сотрудницы.
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"В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы", — написала о ней Слоткин в соцсети Х.
Власти США не раз предупреждали об угрозе всплеска антисемитизма и исламофобии на фоне обострения ближневосточного конфликта. Ранее в штате Иллинойс пожилой местный житель — под влиянием новостей из Израиля, как считает местная полиция, — напал с ножом на своих квартиросъемщиков — мусульман палестинского происхождения, убив мальчика и тяжело ранив его мать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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