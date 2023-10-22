https://ria.ru/20231022/ubiystvo-1904447294.html

В США жестоко убили женщину-раввина

В США жестоко убили женщину-раввина - РИА Новости, 22.10.2023

В США жестоко убили женщину-раввина

В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины города, женщину-раввина Саманту Уолл, сообщила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T03:23

2023-10-22T03:23

2023-10-22T10:22

в мире

детройт

мичиган

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904457991_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab85edde061f2f47528acf35ad319a3.jpg

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины города, женщину-раввина Саманту Уолл, сообщила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель в Facebook*.Согласно полицейской сводке, Уолл нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому."Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм", — написала Нессель.Мотив убийства пока не установлен.Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, числилась в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин в качестве высокопоставленной сотрудницы."В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы", — написала о ней Слоткин в соцсети Х.Власти США не раз предупреждали об угрозе всплеска антисемитизма и исламофобии на фоне обострения ближневосточного конфликта. Ранее в штате Иллинойс пожилой местный житель — под влиянием новостей из Израиля, как считает местная полиция, — напал с ножом на своих квартиросъемщиков — мусульман палестинского происхождения, убив мальчика и тяжело ранив его мать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html

детройт

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, детройт, мичиган, сша