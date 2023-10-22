https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

В Египет или Турцию — за копейки. Как сэкономить на пакетных турах

В Египет или Турцию — за копейки. Как сэкономить на пакетных турах - РИА Новости, 22.10.2023

В Египет или Турцию — за копейки. Как сэкономить на пакетных турах

Сдвинуть даты, отказаться от "все включено", заранее озаботиться страховкой — зная некоторые нюансы, можно при подборе и бронировании путевки сэкономить до 30... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T08:00

2023-10-22T08:00

2023-10-22T08:07

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Кристина Голубева. Сдвинуть даты, отказаться от "все включено", заранее озаботиться страховкой — зная некоторые нюансы, можно при подборе и бронировании путевки сэкономить до 30 процентов. Полезные лайфхаки, позволяющие уменьшить траты на долгожданную поездку, — в материале РИА Новости.Цены нижеПри самостоятельном поиске на сайте туроператора или в агентстве у менеджера запрашивайте гибкие даты. Иногда смещение на два-три дня или сокращение/увеличение длительности тура сокращают стоимость на 15-20%.Выбрав формат "полупансион" вместо "все включено", тоже выгадаете. Если вы собираетесь почти каждый день проводить на экскурсиях, зачем переплачивать за обеды? Или вообще взять вариант "без питания", но это в основном для несемейных туристов без детей, готовых закупать продукты в супермаркетах.Если авиабилеты не последние, нередко предлагают рейсы разных авиакомпаний. Там и топливный сбор отличается (у российских — меньше), и сам перелет: ночные бюджетнее."Если ваша программа не включает дорогу, уточните у туроператора оптимальные варианты перелета, — советует Вадим Мамонтов, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму и генеральный директор Russia Discovery. — Могут быть "окошки" специальных тарифов или рекомендации авиакомпаний".Например, во многие города Дальнего Востока в зимне-весенний период устраивают распродажи билетов по "плоским тарифам": перелет из Москвы на Камчатку и обратно — всего 25 тысяч рублей.Распродажи и аукционыТуры раннего бронирования и "горящие" — самые выгодные. Так что мониторьте акции на сайтах. Например, "Интурист" запустил "аукцион на понижение": предлагается конкретная путевка и постепенно цена на нее падает — до тех пор, пока не найдется покупатель. Правда, есть риск, что кто-то перехватит, но это уже лотерея."Не стесняйтесь спрашивать профессионалов, — говорит Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel. — Несмотря на доступность информации онлайн, легко запутаться или просто не заметить выгодные предложения. Пишите прямо на сайте, в мессенджерах, звоните по телефону или обращайтесь в агентства".Также в Coral советуют выбирать отпуск до и после высоких дат: праздники, особенно длинные, и период каникул — самые дорогие."Мы специально говорим не "низкий", а именно "спокойный" сезон, ведь порой это идеальное время для отдыха, — продолжает Марина Макаркова. — Взять ту же Анталью: летом туристов полно, и цены, соответственно, высокие. А, к примеру, ноябрь — это, с одной стороны, комфортная погода, с другой — скидки на проживание до 50%".У многих туроператоров есть системы лояльности с накоплением баллов за поездки или скидки и промокоды. Чем больше ездишь через одну фирму, тем дешевле это получается. Для того чтобы отслеживать спецпредложения, акции и розыгрыши, подпишитесь на соцсети или новостную рассылку.Экскурсии"Незадолго до поездки возможны распродажи, операторы для максимального наполнения групп делают спецпредложения. Это случается нечасто, но если для вас не имеет особого значения отель или программа, то есть смысл положиться на выбор горячих предложений у вашего любимого оператора", — поясняет Вадим Мамонтов.Кстати, в случае пакетных туров с экскурсионной программой это особенно важно. Ведь самим докупать на месте — в полтора-два раза дороже. Проще получить, например, пять экскурсий "в пакете" вместо двух выбранных самостоятельно.С этим согласна и Марина Левченко, генеральный директор "Тари Тур". "Преимущество в первую очередь в том, что вы покупаете готовый пакет услуг, полный набор: отель, транспорт, экскурсионное обслуживание. Нет нужды тратить время и деньги на дорогу и самостоятельно планировать маршрут", — говорит она.И еще важный момент: как правило, индивидуальный путешественник не попадает на групповую экскурсию, может купить только билет на самостоятельный осмотр. А без гида осматривать достопримечательности не так интересно."В пиковые даты — каникулы, лето, Новый год — в музеях огромные очереди индивидуальных туристов, группы же проходят по заранее заказанному наряду", — добавляет Левченко.СтраховкаСтраховку от невыезда брать не стоит. Распространяется она чаще всего на критические случаи вроде экстренной госпитализации. Ну а для горящего тура с вылетом через пару дней это вообще бесполезно.Зато страховка багажа от потери или задержки доставки — вещь нужная. Если вы остались без чемодана на несколько дней (а такое сейчас случается часто), вам компенсируют траты на предметы гигиены и прочие вещи первой необходимости при предъявлении чеков. Правда, возвращают деньги обычно уже после поездки.Ряд банков предлагает бесплатные годовые страховки, но при условии, что продолжительность путешествия не превышает 45 дней. Поэтому переплачивать за вторую при покупке тура — а это 15-20 евро — нет необходимости. И, если предупредить менеджера, у которого оформляете тур, он подскажет, можно ли от нее отказаться.Питание в дорогеДалеко не все авиакомпании кормят бесплатно, а лететь в Египет или Турцию долго, четыре-пять часов. Сэндвич и чай обойдутся от пяти до 15 долларов только на одном рейсе. Умножаем на два (перелет туда-обратно) и, допустим, на четверых человек: пара взрослых и двое детей. Вот и переплата в 40-120 долларов. Проще взять перекус с собой в ручную кладь, закупившись в городском супермаркете.Вода в аэропортах стоит дорого. Однако во многих хабах (в том числе в Шереметьево) установили кулеры с холодной и горячей водой. Так что можно даже пакетик лапши заварить в случае задержки рейса. Берите с собой пустую бутылку — ее не отберут на досмотре. Если не хватаетТурпакеты продают и в кредит. "Это удобно. Оплачивать все сразу и только собственными средствами совсем необязательно”, — отмечает Марина Макаркова.Можно оплатить картой рассрочки, оформить кредит за пять минут или внести часть стоимости, а остаток — ближе к отдыху. И не забывайте про кешбэк от банков. Проверьте категории товаров в вашем кредитном учреждении. Не исключено, что там есть и туризм.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

https://ria.ru/20230912/oteli-1895594940.html

https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html

https://ria.ru/20231008/egipet-1900902617.html

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