https://ria.ru/20231022/tuma-1904563834.html
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью - РИА Новости, 22.10.2023
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T23:21
2023-10-22T23:21
2023-10-22T23:22
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e62d023cb0a26c8d8b91130a252fb9e.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана в период с 21.00 воскресенья до 01.00 понедельника. "По данным МЧС, в период с 21.00 22 октября до 01.00 23 октября в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8a2fb38a58b92992e01fbfa9857c53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью
Дептранс Москвы: ночью ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров