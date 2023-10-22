https://ria.ru/20231022/tuma-1904563834.html

Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью

Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью - РИА Новости, 22.10.2023

Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T23:21

2023-10-22T23:21

2023-10-22T23:22

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана в период с 21.00 воскресенья до 01.00 понедельника. "По данным МЧС, в период с 21.00 22 октября до 01.00 23 октября в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html

москва

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авто, москва, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)