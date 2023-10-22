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Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью - РИА Новости, 22.10.2023
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23:21 22.10.2023 (обновлено: 23:22 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/tuma-1904563834.html
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью - РИА Новости, 22.10.2023
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T23:21
2023-10-22T23:22
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана в период с 21.00 воскресенья до 01.00 понедельника. "По данным МЧС, в период с 21.00 22 октября до 01.00 23 октября в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
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авто, москва, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательными из-за тумана ночью

Дептранс Москвы: ночью ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана в период с 21.00 воскресенья до 01.00 понедельника.
"По данным МЧС, в период с 21.00 22 октября до 01.00 23 октября в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
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АвтоМоскваДепартамент транспорта г. МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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