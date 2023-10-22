https://ria.ru/20231022/trevoga-1904447927.html
Власти Украины заявили о воздушной тревоге в пяти областях
Власти Украины заявили о воздушной тревоге в пяти областях - РИА Новости, 22.10.2023
Власти Украины заявили о воздушной тревоге в пяти областях
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:39
2023-10-22T03:39
2023-10-22T03:47
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, в Днепропетровской области сигнал тревоги прозвучал в 3.31 (совпадает с мск), в Николаевской - в 3.33. В Винницкой области тревога была объявлена в 2.35, в Житомирской - в 2.57, в Хмельницкой - в 3.08.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231022/zima-1904445837.html
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украина, в мире, хмельницкий (город), днепропетровская область, вооруженные силы рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Власти Украины заявили о воздушной тревоге в пяти областях
Власти Украины заявили о воздушной тревоге в пяти областях