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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023
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22:23 22.10.2023 (обновлено: 22:29 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/tervoga-1904560230.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T22:23
2023-10-22T22:29
киев
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в городе начал звучать в 22.12 (совпадает с мск).Украинское издание ТСН сообщает в своем Telegram-канале, что на юге и севере Киевской области слышны взрывы.Часом ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской области, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Вышгород.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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РИА Новости
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5
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96
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киев, в мире, киевская область, вооруженные силы рф
Киев, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в городе начал звучать в 22.12 (совпадает с мск).
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Украинское издание ТСН сообщает в своем Telegram-канале, что на юге и севере Киевской области слышны взрывы.
Часом ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской области, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Вышгород.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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