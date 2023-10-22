https://ria.ru/20231022/tervoga-1904560230.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T22:23

2023-10-22T22:23

2023-10-22T22:29

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в городе начал звучать в 22.12 (совпадает с мск).Украинское издание ТСН сообщает в своем Telegram-канале, что на юге и севере Киевской области слышны взрывы.Часом ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской области, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Вышгород.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

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киев

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киев, в мире, киевская область, вооруженные силы рф